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墾丁香蕉灣特景區見釘礁岩攀降 墾管處將查是否涉及破壞公務
墾丁國家公園因是珊瑚礁地形有不少奇岩怪石，是攀岩玩家心目中的理想樂園，但部分區域有禁止進入或攀爬規定，有遊客昨天目擊2名年輕男子在墾丁香蕉灣特別景觀區的礁岩間攀降，發現將掛勾釘在礁岩上，心痛自然景觀遭人為破壞；墾管處說，該處非公告禁止進入區域，掛勾釘在礁岩是否涉及破壞公務待釐清，也呼籲民眾愛惜自然山林。
墾丁國家公園區域禁止事項第7條規定，禁止於大尖山、青蛙石、船帆石地區從事攀爬之行為，過去偶有違規闖入攀爬挨罰事件，有遊客昨天上午目擊2名男子在墾丁香蕉灣特別景觀區礁岩間，使用固定掛勾及繩索在珊瑚礁攀降，讓他心痛的是，玩家直接將掛勾釘在礁岩上破壞礁體，也憂心未來可能演變成收費營業的攀岩活動，盼主管單位注意類似行為。
墾管處說，根據檢舉影片研判，該處並非大尖山、青蛙石、船帆石等禁止進入區域，至於掛勾固定攀爬方式是否損壞礁岩，要派員到場進一步調查，目前法令未對礁石釘岩有處罰規定，但在國家公園區內是否涉及破壞公務待釐清，呼籲民眾造訪國家公園「留上美麗回憶，其他什麼都不留」，共同愛惜山林自然美好環境。
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