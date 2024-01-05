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屏東青洲灣派對熱力登場 Q版王爺沙雕展為迎王盛會暖身

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
本月8日起登場的屏東大鵬灣青洲灣派對，主打「超chill音樂×特色美食×微醺美酒」。圖／鵬管處提供
本月8日起登場的屏東大鵬灣青洲灣派對，主打「超chill音樂×特色美食×微醺美酒」。圖／鵬管處提供

屏東冬季氣溫相對暖和，大鵬灣國家風景區恬適、慵懶的青洲灣派對將於8日起登場，超chill音樂會、市集美食、微醺美酒外，今年適逢被列國家無形文化資產的東港迎王平安祭典大科年，鵬管處邀沙雕大師陳坤田南下，Q版代天巡狩5位王爺和七角頭轎班2座沙雕作品在昨天完成，美照在網路熱傳，也為9月28日登場的迎王平安祭暖身。

鵬管處前年自分手的BOT廠商接手青洲灣後，連續3年在冬季開辦青洲灣派對，以「踩著柔軟的沙、吹著暖暖的風」，在氣溫「多一度」的大鵬灣沙灘邊，享受音樂演唱會、文創市集和美酒美食，今年適逢東港迎王平安祭典的大科年，朋管處邀請作品遍及世界的沙雕師陳坤田來揮灑，創作「代天巡狩五位王爺」、「迎王的七角頭」2座沙雕作品。

陳坤田說，前者的創作理念是為展現5位王爺的內在本質，分別代表智慧、讚美、順從、愛與和平，後者則是體現東港人心連心的象徵；從事沙雕藝術13年首次到南台灣沙灘創作，幾乎未受東北季風影響且沙況佳，沒有垃圾、貝殼，不會受海浪衝擊，易於作品保存，具發展沙雕觀光的潛力，甚至發展成國際級的星光沙雕展。

鵬管處說，青洲灣派對下周會「點燈」光環境，日夜都好逛，活動至1月31日，20、21日舉辦暖冬音樂會，邀滅火器及小宇宋念宇等卡司，也有海派市集及海洋風箏展演；27、28日有全國首辦的沙灘足球賽，沙雕作品最長約可保持4個月，會在夜間打燈，讓青洲灣愈夜愈美麗，農曆春節都看得到。

鵬管處說，青洲灣沙灘經整治變得潔淨宜人，讓遊客擁有親海、近海的友善環境，同時善用屏東總是多五度的氣候條件打造「冬日沙灘生活品牌」為目標，強調「海邊慢活」、「質感休憩」，藉由音樂、料理、生活市集及文化旅行活動，帶動地方產業發展與擴大整體觀光熱潮，

本月8日起登場的屏東大鵬灣青洲灣派對，因逢3年1科東港迎王平安祭典大科年，鵬管處邀沙雕師陳坤田創作Q版代天巡狩5位王爺和七角頭轎班2件作品。記者潘欣中／攝影
本月8日起登場的屏東大鵬灣青洲灣派對，因逢3年1科東港迎王平安祭典大科年，鵬管處邀沙雕師陳坤田創作Q版代天巡狩5位王爺和七角頭轎班2件作品。記者潘欣中／攝影
本月8日起登場的屏東大鵬灣青洲灣派對，因逢3年1科東港迎王平安祭典大科年，鵬管處邀沙雕師陳坤田創作Q版代天巡狩5位王爺和七角頭轎班2件作品。記者潘欣中／攝影
本月8日起登場的屏東大鵬灣青洲灣派對，因逢3年1科東港迎王平安祭典大科年，鵬管處邀沙雕師陳坤田創作Q版代天巡狩5位王爺和七角頭轎班2件作品。記者潘欣中／攝影

沙雕 沙灘 派對

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