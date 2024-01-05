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2024全民運動會在屏東 系列活動千人瑜珈1月20日登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024全民運動會今年10月26日起一連6天在屏東展開，縣政府規畫每月系列活動暖身，1月20日舉辦「屏東首場千人瑜珈」揭開活動序幕。瑜伽老師帶領大家體驗流動瑜伽。記者劉星君／攝影
2024全民運動會今年10月26日起一連6天在屏東展開，縣政府規畫每月系列活動暖身，1月20日舉辦「屏東首場千人瑜珈」揭開活動序幕。瑜伽老師帶領大家體驗流動瑜伽。記者劉星君／攝影

2024全民運動會將在今年10月26日起一連6天在屏東縣展開，屏東縣政府規畫每月系列活動暖身，縣長周春米表示，從1月至10月每月舉行一項運動活動，增加民眾對全民運動會參與感，1月20日舉辦「屏東首場千人瑜珈」揭開系列活動的序幕，帶動全屏東縣民一起動起來，打造屏東成為「全齡運動城市」。

縣長周春米表示，屏東自從2020年辦全中運後，教育部接連核定屏東辦理2024年全民運動會及2027年全國運動會，也讓屏東成為全國唯一在10年內，舉辦3場全國性大型賽事的縣市，特別感謝體育署的支持與社會各界肯定。1月首場大型活動，將邀請南台灣超人氣瑜珈老師Michael，在屏東縣立體育館仁愛路側草地，帶領千位民眾沐浴在夕陽下體驗「流動瑜珈」，歡迎全國鄉親好朋友一起踏上屏東土地，感受屏東魅力。

周春米說，本屆全民運動會共33個競賽項目，創下全民運史上競賽項目最多的一屆，屆時湧進1萬3000名隊職員到屏東縣大展身手，參與年齡普及從9歲至99歲，例如民俗體育的跳繩、舞蹈運動、槌球、太極拳、健力、拔河及滑輪溜冰等，本次活動也將從中挑選3種競賽項目提供民眾體驗，藉由容易上手的趣味體驗，讓民眾在日常生活中培養運動興趣，增添對全民運動會的參與感。

屏東縣政府教育處表示，「千人瑜珈」活動當日將透過「流動瑜珈」讓民眾享受不同以往的瑜珈體驗，並藉此訓練柔軟度、肌耐力及專注力，並感受呼吸與身體的協調。活動當天準備實用體驗禮瑜珈磚贈送給參與瑜珈體驗的民眾，在全民運的體驗攤位中也準備驚喜小禮物送給大家。

體驗瑜珈活動之餘，活動現場也設臉部彩繪、紋身貼紙、體適能檢測及產業市集等相關活動，讓參與民眾都可以共享受一個愉快的周末假期。活動詳情及報名方式請洽「好運動起來FB粉絲專頁」。

屏東縣政府 運動 瑜珈

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