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高雄推小鴨計程車 家長搶預約

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
小鴨車隊的計程車在車頭與車身，都有貼上黃色小鴨。圖／高市新聞局提供
小鴨車隊的計程車在車頭與車身，都有貼上黃色小鴨。圖／高市新聞局提供

暌違10年，黃色小鴨27日將重返高雄，在高雄愛河灣展到2月25日，市府與台灣大車隊合作，推出超過250輛黃色小鴨計程車載旅客遊高雄，每輛車還將送出100頂黃色小鴨帽。一名運將說，車身貼上黃色小鴨貼紙後吸引很多人詢問，「連韓國觀光客也想預約搭乘」。

高市府秘書長郭添貴說，這次商請荷蘭藝術家霍夫曼讓黃色小鴨再回高雄，盼全台民眾一起見證高雄亞洲新灣區這10年蛻變，這次有2隻小鴨游進愛河灣，「是DOUBLE（雙倍的）」。

迎接黃色小鴨重返，台灣大車隊昨動員30多輛小鴨計程車排出「10Y」圖樣，象徵亞灣10年、高雄蛻變。55688集團執行長林念臻說，台灣大車隊與黃色小鴨聯名推出小鴨車隊，車頭、車身貼上黃色小鴨，為搭車民眾創造驚喜感。

運將徐聖傑說，計程車貼上黃色小鴨後吸引很多人詢問，昨在駁二藝術特區即有韓國旅客詢問，他用英文介紹，並用手機秀出10年前的黃色小鴨照片，對方馬上說想在高雄多留幾天。張姓女運將說，高雄這幾年改變很多，現在又多了小鴨，榮景又回來了，已有很多家長預約帶小朋友來搭小鴨專車。

計程車 運將

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