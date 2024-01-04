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金湖年貨大街明登場 陳福海發豪語目標設「觀光夜市」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金湖年貨大街」明天將在金湖鎮新市里籃球場正式啟動，金門縣長陳福海（中）今天率團隊前往視察年貨大街整備情形。記者蔡家蓁／攝影
「金湖年貨大街」明天將在金湖鎮新市里籃球場正式啟動，金門縣長陳福海（中）今天率團隊前往視察年貨大街整備情形。記者蔡家蓁／攝影

雖然下個月才過年，「金湖年貨大街」系列活動即將於明天在金湖鎮新市里籃球場正式啟動，預計營運18天，金門縣長陳福海今天也率同團隊前往視察年貨大街整備情形，他表示，希望讓過年返鄉的人潮，有個可以走走看看的地方，最終目標是設置一個「觀光夜市」，藉以活絡當地商圈，讓來金的遊客多一處夜間遊樂去處。

陳福海今天偕同參議張瑞心、觀光處長許績鑫及工務處、建設處等局處主管等相關人員視察年貨大街整備情形，金湖鎮長陳文顧全程在場解說，鎮公所也針對攤商整備、動線管制、配套活動及未來發展等進行簡報說明。

陳福海表示，金門「五鄉鎮五亮點計畫」是目前重要的施政願景，也是未來金門發展的指標，其中金湖鎮轄有先天的環境優勢，包括太湖中正公園可發展規劃為全縣最具特色的親子公園場域，並思考在太湖舉辦水舞及夜間動態活動、小太湖與金門高職做串接；未來也要在新市里籃球場以及菜市場周邊發展「觀光市集」，結合文創或街頭藝人表演等，形成一個觀光片區，以活絡當地商圈；未來也會鼓勵金門的年輕人來此擺攤，銷售文創品。

據了解，這個金門觀光市集目前定調以「廣場型」方式發展，由金湖鎮公所主導，並由金門縣政府協助，市集場域選定於金湖鎮新市里籃球場旁的「既有停車空間」，未來將分短、中、長期三個階段逐步推動，其中短期階段就是今年春節前試辦「年貨大街」，後續再依據年貨大街試辦情形，適切調整中、長期發展策略。

這場「金湖年貨大街」設有多樣類別的攤位，販售商品匯聚了各式年貨、特產小吃以及小朋友最喜愛的遊憩設施，琳瑯滿目，讓人目不暇給。年貨大街預劃營運18天，營運期間每週六及週日都有安排精彩的活動節目，精彩紛呈的節目將為民眾獻上視聽盛宴。歡迎大家呼朋引伴前往欣賞，另外現場除了還有打卡送好禮活動外，凡持金湖年貨大街週邊收費停車繳費單據者，即可兌換面額50元的消費券1張。

「金湖年貨大街」明天將在金湖鎮新市里籃球場正式啟動，金門縣長陳福海（右三）今天率團隊前往視察年貨大街整備情形。記者蔡家蓁／攝影
「金湖年貨大街」明天將在金湖鎮新市里籃球場正式啟動，金門縣長陳福海（右三）今天率團隊前往視察年貨大街整備情形。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左二）率團隊視察年貨大街整備情形，希望藉此帶動周邊店家的生意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左二）率團隊視察年貨大街整備情形，希望藉此帶動周邊店家的生意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（中）表示，金湖年貨大街只是初步，未來希望能常態設置「觀光夜市」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（中）表示，金湖年貨大街只是初步，未來希望能常態設置「觀光夜市」。記者蔡家蓁／攝影
「金湖年貨大街」明天將在金湖鎮新市里籃球場正式啟動，圖為廠商進駐的相關木雕商品。記者蔡家蓁／攝影
「金湖年貨大街」明天將在金湖鎮新市里籃球場正式啟動，圖為廠商進駐的相關木雕商品。記者蔡家蓁／攝影

年貨大街 金門 陳福海 春節 文創

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