金湖年貨大街明登場 陳福海發豪語目標設「觀光夜市」

雖然下個月才過年，「金湖年貨大街」系列活動即將於明天在金湖鎮新市里籃球場正式啟動，預計營運18天，金門縣長陳福海今天也率同團隊前往視察年貨大街整備情形，他表示，希望讓過年返鄉的人潮，有個可以走走看看的地方，最終目標是設置一個「觀光夜市」，藉以活絡當地商圈，讓來金的遊客多一處夜間遊樂去處。

陳福海今天偕同參議張瑞心、觀光處長許績鑫及工務處、建設處等局處主管等相關人員視察年貨大街整備情形，金湖鎮長陳文顧全程在場解說，鎮公所也針對攤商整備、動線管制、配套活動及未來發展等進行簡報說明。

陳福海表示，金門「五鄉鎮五亮點計畫」是目前重要的施政願景，也是未來金門發展的指標，其中金湖鎮轄有先天的環境優勢，包括太湖中正公園可發展規劃為全縣最具特色的親子公園場域，並思考在太湖舉辦水舞及夜間動態活動、小太湖與金門高職做串接；未來也要在新市里籃球場以及菜市場周邊發展「觀光市集」，結合文創或街頭藝人表演等，形成一個觀光片區，以活絡當地商圈；未來也會鼓勵金門的年輕人來此擺攤，銷售文創品。

據了解，這個金門觀光市集目前定調以「廣場型」方式發展，由金湖鎮公所主導，並由金門縣政府協助，市集場域選定於金湖鎮新市里籃球場旁的「既有停車空間」，未來將分短、中、長期三個階段逐步推動，其中短期階段就是今年春節前試辦「年貨大街」，後續再依據年貨大街試辦情形，適切調整中、長期發展策略。