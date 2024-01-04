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文化部、高市府投入9億護眷村文資 史哲：仰賴文化都更招商

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
文化部長史哲表示，文化都更的招商要能夠成功，絕對是未來眷村活化的最新的能量和力量。記者徐如宜／攝影
文化部長史哲表示，文化都更的招商要能夠成功，絕對是未來眷村活化的最新的能量和力量。記者徐如宜／攝影

文化部史哲、高雄市長陳其邁與立委劉世芳等民代，今天到左營建業新村會勘眷村文化資產保存維護規畫，文化部與高市府將投入9億經費，對眷村進行一次性的修復。史哲表示，文化都更的招商要能夠成功，絕對是未來眷村活化的最新的能量和力量。

立委劉世芳積極爭取高雄眷村文化資產保存，她表示，高雄左營、鳳山、岡山都有眷村文化資產獲得保存，其中有先進、也有懷舊的部分，「新村舊眷」若能在明德、建業保存下去，會讓眷村人更覺安慰。

史哲指出，左營眷村在當年是較先眷改騰空，當時大家很希望能夠保存，保存最適當時機應是剛剛搬離眷舍時，因為還一個「活」的眷村，如果馬上接手對保存工作是相得益彰，但很可惜，2016年之前左營眷村未得到任何經費挹注，2016年文化部再造歷史現場計畫才得到第一桶金，實施民間參與「以住代護」。

「這絕對不是大撒幣！」史哲說，左營眷村是一塊瑰寶，但一直無法將經費修復一次到位，眷改基地也有基礎現代化設施需，合群新村採用了文化都更的方法，民間資金進來也能夠有些現代化的設施，包括長照、托育等等。建業跟明德新村部分，文化部在去年7月核定經費，將經費一次編足，這次總共投入9億經費，中央補助55%。

高雄市長陳其邁表示，左營眷村臨近世運主場館與未來台積電高雄廠，如果變成文化創意聚落，對左營發展會有截然不同的面貌。這裡最大的問題是，「壞得比修得還快」，所以必須與時間賽跑，才能保存眷村風貌，整體居民生活環境可以改善。合群新村進行公益性文化都更，也希望有更多預算來支應建業、明德的眷村改建，進入眷村文化復興的階段。

高雄市國軍眷村文化發展協會總幹事孟繁珩表示，現在的「以住代護」只是一個眷村的保溫計畫，過幾年就要換一批，對於文化園區來說，一直在替換，文化無法傳承。希望眷村有老幹、也有新枝，所以與國防部的協調，應該是合作，而不是代管，如果能夠有長期的合作開發，相信民間資金才會投入。

文化部長史哲（左一）與高雄市長陳其邁（右一），到左營建業新村會勘眷村文化資產保存維護規畫。記者徐如宜／攝影
文化部長史哲（左一）與高雄市長陳其邁（右一），到左營建業新村會勘眷村文化資產保存維護規畫。記者徐如宜／攝影
文化部長史哲（右二）、高雄市長陳其邁（右三）與立委劉世芳（左三）等民代，到左營建業新村會勘眷村文化資產保存維護規畫。記者徐如宜／攝影
文化部長史哲（右二）、高雄市長陳其邁（右三）與立委劉世芳（左三）等民代，到左營建業新村會勘眷村文化資產保存維護規畫。記者徐如宜／攝影
文化部長史哲（左一）、高雄市長陳其邁（右一）與立委劉世芳（左二）等民代，到左營建業新村會勘眷村文化資產保存維護規畫。記者徐如宜／攝影
文化部長史哲（左一）、高雄市長陳其邁（右一）與立委劉世芳（左二）等民代，到左營建業新村會勘眷村文化資產保存維護規畫。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，左營眷村臨近世運主場館與未來台積電高雄廠，如果變成文化創意聚落，對左營發展會有截然不同的面貌。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，左營眷村臨近世運主場館與未來台積電高雄廠，如果變成文化創意聚落，對左營發展會有截然不同的面貌。記者徐如宜／攝影
左營建業新村眷舍活化。記者徐如宜／攝影
左營建業新村眷舍活化。記者徐如宜／攝影
左營建業新村眷舍活化。記者徐如宜／攝影
左營建業新村眷舍活化。記者徐如宜／攝影
左營建業新村眷舍活化。記者徐如宜／攝影
左營建業新村眷舍活化。記者徐如宜／攝影

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