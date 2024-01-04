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黃色小鴨重返高雄！逾250輛小鴨計程車現身 運匠曝南韓觀光客也愛

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
55688集團執行長林念臻（左）展示限量小鴨帽。記者王勇超／攝影
55688集團執行長林念臻（左）展示限量小鴨帽。記者王勇超／攝影

睽違10年，黃色小鴨即將重返高雄，1月27日至2月25日會在愛河灣展出。高雄市政府與台灣大車隊合作，推出超過250輛黃色小鴨計程車，搭載旅客遊覽高雄，每輛計程車還有100頂黃色小鴨帽要送給乘客。一名運匠說，車身貼上黃色小鴨貼紙後，吸引很多路人詢問，「連韓國的觀光客也想預約搭乘！」

高市府秘書長郭添貴說，這一次請荷蘭藝術家霍夫曼先生（Florentijn Hofman），讓黃色小鴨（Rubber Duck）再回來高雄，主要是要讓全台灣的民眾，來見證這10年高雄亞洲新灣區的蛻變，而且這一次是2隻小鴨進到愛河灣，「是DOUBLE（雙倍的）！」

台灣大車隊今天動員30多輛小鴨計程車，排出「10Y」圖樣，象徵亞灣十年、高雄蛻變。55688集團執行長林念臻說，這次適逢黃色小鴨10年回娘家活動，很榮幸能跟高雄市政府攜手合作，台灣大車隊與黃色小鴨聯名推出小鴨車隊，在車頭與車身都有貼上黃色小鴨，為民眾搭車時創造出驚喜感，會有限量小鴨帽送給搭乘小鴨計程車的乘客。

台灣大車隊小鴨計程車運匠徐聖傑說，計程車貼上黃色小鴨後，吸引路人詢問，昨天他停在高雄駁二藝術特區的計程車招呼站，有南韓旅客看到車身，來向他詢問：「這是什麼活動？」他用英文介紹這是高雄的黃色小鴨展覽，並用手機秀出10年前的黃色小鴨照片，南韓旅客就說想在高雄多留幾天，來參加黃色小鴨展覽。

另一名小鴨計程車運匠張姓女子說，很多小孩看到黃色小鴨會很開心，10年前大家很瘋小鴨，掀起黃色小鴨旋風，她這次覺得能參與小鴨車隊，感到很榮幸，「高雄這幾年改變很多，多了很多建設，現在又多了小鴨，榮景又回來了！」已經有很多家長預約要帶小朋友來搭乘小鴨專車。

高雄市政府說，黃色小鴨1月27日至2月25日會再「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動登場，除了規劃黃色小鴨主展區，將以冬日遊樂場為主題，伴隨一系列的地景裝置、水域遊憩、趣味配套活動及商圈產業串聯等，讓市民和遊客在歡笑聲中度過美好時光。

高雄市政府今天下午舉辦「轉角遇見ㄚ」記者會，宣布黃色小鴨1月27日至2月25日會在愛河灣展出。記者王勇超／攝影
高雄市政府今天下午舉辦「轉角遇見ㄚ」記者會，宣布黃色小鴨1月27日至2月25日會在愛河灣展出。記者王勇超／攝影
小鴨車隊的計程車在車頭與車身，都有貼上黃色小鴨。圖／高市新聞局提供
小鴨車隊的計程車在車頭與車身，都有貼上黃色小鴨。圖／高市新聞局提供
台灣大車隊今天動員30多輛小鴨計程車，排出「10Y」圖樣，象徵亞灣十年、高雄蛻變。圖／高市新聞局提供
台灣大車隊今天動員30多輛小鴨計程車，排出「10Y」圖樣，象徵亞灣十年、高雄蛻變。圖／高市新聞局提供
台灣大車隊今天動員30多輛小鴨計程車，排出「10Y」圖樣，象徵亞灣十年、高雄蛻變。圖／高市新聞局提供
台灣大車隊今天動員30多輛小鴨計程車，排出「10Y」圖樣，象徵亞灣十年、高雄蛻變。圖／高市新聞局提供
小鴨車隊的計程車在車頭與車身，都有貼上黃色小鴨。記者王勇超／攝影
小鴨車隊的計程車在車頭與車身，都有貼上黃色小鴨。記者王勇超／攝影

計程車 高雄市 愛河

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