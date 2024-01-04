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澎湖石滬季獲觀光亮點獎 邀民眾旅遊台灣新發現

中央社／ 澎湖縣4日電

觀光署澎湖國家風景區管理處以「2023澎湖石滬季」活動，參與「觀光亮點獎」評選，獲「10大活動體驗獎」及「最佳國際推薦獎」殊榮，邀民眾到各地觀光亮點走透透，旅遊台灣新發現。

澎管處長洪志光表示，「2023澎湖石滬季–日逐浪花．夜遊星河」獲獎，再次證明澎湖觀光資源的多元與特殊性，以及深具國際推展之潛力，為把握宣傳契機，配合交通部觀光署展開「2023觀光亮點壯遊記」的波段亮點行銷活動，期推動澎湖旅遊新熱潮。

交通部長王國材表示，未來將協助加強這32個亮點的國內、國際行銷，吸引更多旅客前往旅遊。後續觀光署對於獲獎亮點亦將邀請國外踩線團參訪、提供亮點資訊給旅行社包裝產品，以及辦理系列活動鼓勵民眾出遊，除了維持亮點熱潮外，並希望恢復疫前旅次水準，振興旅遊市場。

「2023觀光亮點壯遊記」為交通部觀光署首先展開之波段亮點行銷活動之一，自民國112年12月16日開跑，到113年3月8日前，民眾只要與觀光亮點現場手拿牌合影，上傳照片到指定LINE官方帳號就能參加抽獎，完成10處亮點壯遊可參加「神人級」抽獎抽旅遊金5萬元；完成5處、3處壯遊體驗者則分別可參加「達人級」與「鐵粉級」抽獎，將抽出包含飯店總統套房、高鐵假期、夜宿燈塔等超過100項超值好禮。

澎湖 觀光署

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