獨／高雄輕軌乘客數暴增35% 列車高度下沉輪椅族難以上下車

高雄輕軌元旦起路網成圓，載客量比未成圓前爆增約35%，有身障者卻遇到列車與月台出現高低差，以致輪椅無法進出情況，對此，高捷表示，確實是因為人數太多，導致列車與月台有高低差，對輪椅旅客造成上下車困擾，此時除可尋求司機員協助，高捷也會檢討列車自動調整底盤的係數，減少類似不便。

有讀者向聯合報反映，以前媽媽坐輪椅搭乘輕軌，只要倒退式就能出車廂，但元旦路網成圓後，因為月台高過列車，不拉高輪椅一定出不去，從駁二兩個站到西子灣、壽山公園、文武聖殿站，鼓山區公所站都一樣，「滿離譜的」。

讀者質疑究竟是高雄輕軌路網成圓後，是人多超載？還是軌道下沉？讓行動不便的輪椅族們，上下列車變得如此困難，她向司機員反映，司機員也說，以前沒有碰到這種情形。

高捷表示，輕軌元旦路網成圓後，載客量明顯上升，以1月2日為例，當日載客量為2萬3千多人，較以往平常日的1萬7千多人，平均成長約35%，每列輕軌5車廂可承受滿載250人，但實際以民眾搭乘習慣，太擠了會自動不上車，經驗上大概只會落在200人左右，所以不會有超載的情況，安全無虞。

高捷也坦承，輕軌路網成圓後，確實接獲有輪椅族反映月台與列車不一樣高，以致無法下車，這確實是因乘客人數多，才部分列車與月台出現高低差，對輪椅旅客造成困擾，這部分高捷會再進行調整，因列車底部是有彈簧的，可視載重量自動調整列車高度，會再檢討與調整這部分係數，目前列車與月台高度，是設在正負2.5公分以內，會再適時調整。