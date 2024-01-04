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45里長遊金廈被約談變驚嚇之旅 藍：不查高端查里長

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市立委候選人左起羅廷瑋、林家興、廖偉翔與里長出面控訴，檢警調製造恐慌介選，不查高端查里長。記者陳秋雲/攝影
台中市立委候選人左起羅廷瑋、林家興、廖偉翔與里長出面控訴，檢警調製造恐慌介選，不查高端查里長。記者陳秋雲/攝影

近日台中至少45位里長遭到警察、檢調單位直接帶走傳喚「作證」赴大陸旅遊狀況，里長控訴，被當街或當眾帶走，藉口偵辦介選案，但問的卻是「為什麼要支持某候選人」、「是否違反滲透法到」，里長說「本來以為只有共產黨會做這種事，沒想到民進黨更恐怖！」

台中市南區三位台中里長與立委參選人林家興、羅廷瑋、廖偉翔今開記者會，痛批因選舉激戰，敏感時刻「檢調淪為政治打手」，利用「反滲透法」、「選罷法」約談基層里長，訊問內容卻暗示里長是因替特定政黨候選人支持站台才惹禍上身。

南區福興里長陳友龍指出，政府把民主自由掛嘴邊，但做法跟對岸獨裁政權沒兩樣，基層里長的國家認同絕不會低於這些政客，他有兩個小孩就在前線為國服務，明明正常的民間交流、台灣治理的經驗分享卻被當成叛國行為，天理不容。

南區工學里長王文明表示，她只是站個路口就被調查局約談，約談過程用嫌疑犯的作法來對待，說旅遊動機不符標準，10月的旅遊在表態支持特定候選人就約談。

南區永和里長李起綸表示，說他是證人，卻莫名奇妙被警察押走，問了一堆引導式問題與陷阱，每個里長都被問了7小時，真的是很恐怖的選舉風氣，根本是殺雞儆猴。還有問案人員甚至苦笑「我也不知道為什麼要問這些問題。」

有里長回答「我也幫民進黨的站台呀」，不料對方卻說「那算你衰」；接著「大陸介入選舉的方式」，里長表示，這根本是社區交流，他印象最深刻的是大陸基層人員問「你們的關懷據點做些什麼？」，對台灣里長的說明聽得津津有味。

王文明說，他們參加「金廈之旅」，四天三夜花了7800元，「我們還被帶去購物」，而網路上還有更便宜五天四夜5800，憑什麼把她抓去，以證人之名，卻像嫌疑犯一樣被審問。

廖偉翔表示，他的選區就有15位里長被約談，連他自己的姑姑、姑丈只是去大陸旅遊都被約談，不覺得荒謬嗎？廖痛批檢調說要查大陸介選，結果開頭審問都是問有沒有黨籍、有沒有支持廖偉翔。他交出去的高端名單，請問檢調開始查了沒有？最好跟訊問這些里長一樣，去查這些股東是不是民進黨籍。

林家興說，自己選區的里長同樣也被問了很多政治性、敏感問題，他質疑為何用這樣針對性的手段去達到政治目的，幾乎是針對支持在野黨的里長，「多少傷害民主自由的行為都是假借國家安全之名」。最嚴重的介選不是來自大陸，而是民進黨。

羅廷瑋說，有里長是在陪他拜票時直接被檢警押上車，這不是把人當現行犯處理嗎？這些里長明顯用正常更高價的團費去旅遊，也被檢調懷疑，痛批是不是民眾去大陸玩都要被約談？而且檢調還特定詢問問何要幫羅庭瑋站台，這樣的行為不就是很明顯的介入選舉嗎？嚴重懷疑有高層指使基層做這些介選行為。

民進黨 介選

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