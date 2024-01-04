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獨／高雄輕軌驗票機螢幕難辨識 進站乘客反覆刷卡關「覺得尷尬」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄輕軌月台驗票機螢幕顯示的字幕不清楚，民眾刷卡後低頭查看螢幕，確認是否刷卡成功。記者王勇超／攝影
高雄輕軌月台驗票機螢幕顯示的字幕不清楚，民眾刷卡後低頭查看螢幕，確認是否刷卡成功。記者王勇超／攝影

高雄輕軌通車後吸引許多人搭乘，但乘客卻發現月台驗票機的螢幕會反光，用手機刷QR CODE時很難一次就感應成功，只好站在刷卡機前一刷再刷，一名女乘客說：「別人不尷尬，自己都覺得尷尬！」也有人發現拿卡片感應時，驗票機螢幕所顯示的字幕也會因反光難以辨識。高捷說，會針對乘客反映的問題優化改善。

高雄輕軌成圓全線通車，從元旦至2月25日試營運期間全線免費，吸引許多人搭乘，但民眾卻發現刷卡進站時屢屢出現卡關狀況。

莊姓女子說，輕軌月台的驗票機如果遇到強光照射時段，螢幕會因為逆光，不僅字幕很難看得清楚，要拿手機掃QR CODE進站，也很難一次就感應成功。

記者2日下午在輕軌愛河之心站，直擊高雄陳姓男子（40歲）與友人分別拿手機刷驗票機要進站，兩人各拿手機站再驗票機前，刷了好幾次才成功。

陳男說，因為驗票機螢幕會反光，手機很難掃到QR CODE，而且會造成後方排隊的人等候，形成壅塞狀況。

來自香港的乘客說，拿卡片要感應進輕軌站時，驗票機螢幕因為反光讓人看不清楚文字，「雖然免費期間，還是會擔心沒有成功刷卡！」只好一再刷卡確認。

高捷公司說，目前是輕軌是試營運階段，會蒐集乘客的使用經驗，來進行優化改善，高捷公司會調整QR CODE在螢幕上讀取的位置，讓使用手機的民眾更容易感應。

高捷公司表示，驗票機螢幕反光的問題，高捷公司已在研擬改善，民眾用卡片感應驗票機，只要聽見「嗶」一聲，就是感應成功。

陳姓男子（穿黑外套者）與友人用手機掃QR CODE進輕軌站，卻因為驗票機螢幕反光，一掃再掃才感應成功。記者王勇超／攝影
陳姓男子（穿黑外套者）與友人用手機掃QR CODE進輕軌站，卻因為驗票機螢幕反光，一掃再掃才感應成功。記者王勇超／攝影
高雄輕軌月台驗票機的螢幕，會因為反光導致顯示的字幕讓人看不清楚。記者王勇超／攝影
高雄輕軌月台驗票機的螢幕，會因為反光導致顯示的字幕讓人看不清楚。記者王勇超／攝影
乘客排隊準備刷卡離開高雄輕軌愛河之心站。記者王勇超／攝影
乘客排隊準備刷卡離開高雄輕軌愛河之心站。記者王勇超／攝影

高雄輕軌 高捷 多人

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