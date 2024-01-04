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屏東勝利星村 第100家品牌進駐

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東勝利星村第100家品牌店法式料理「LAND」進駐，主廚邱泓訓是屏東子弟，回家鄉創業。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村第100家品牌店法式料理「LAND」進駐，主廚邱泓訓是屏東子弟，回家鄉創業。記者劉星君／攝影

屏東勝利星村是全台保存規模最大、最完整日式軍官宿舍建築群，透過歷史建築修復，招商品牌進駐，形成特色創意聚落，近期第100家品牌法式料理「LAND」進駐，主廚邱泓訓是屏東子弟回家鄉創業，盼帶給大家多元飲食體驗。

「LAND」主廚邱泓訓高職念電子科，畢業後踏入餐飲業，累積20年餐飲經驗，曾在高雄米其林綠星法餐名廚簡天才師傅旗下「THOMAS CHIEN」餐廳主廚，多次協辦各國米其林餐廳客座餐會。

邱泓訓說，歷史建物無法吊掛物品，排油煙罩、風罩等安排都要特別謹慎；他說，以屏東特色食材、料理做變化，每季菜單有一道菜為「Land」以店名命名，有可能是屏東小吃變奏版或特色食材，要帶給消費者驚喜。

文化處長吳明榮說，LAND是勝利星村第2家法式料理，也是第100家品牌。多元品牌可滿足每個年齡階層、族群需要。吳明榮說，勝利星村從文化歷史場域變成文創產業，更創造經濟產值，店家加總平均每月5000萬營業額，帶動周邊經濟產值。

屏東 品牌 勝利星村

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