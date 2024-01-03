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澎湖公私行庫當靠山 力挺青創與中小企業創業

中央社／ 澎湖縣3日電

支持青年創業與中小企業，澎湖縣政府與中小企業信保基金，攜手台銀、玉山銀行、澎湖第二信合社提供1億元融資服務，今天下午由澎湖縣長陳光復與信保基金，以及3家金融機構完成簽約。

陳光復表示，年輕人及中小企業是城市活力象徵，縣府應從旁給予必要協助。年輕人創業初期以及中小企業經營過程中難免會有資金上需求，扶植青年創業和中小企業成長是縣府責任。

透過這次與金融機構合作，希望提供穩定貸款渠道，讓年輕人能勇敢跨出第一步實踐夢想；中小企業能有更多資金擴建營業場所、添增機具，壯大營業規模。

陳光復說，縣府和信保基金分別提供新台幣300萬元和700萬元，總計1000萬元作擔保，融資總金額可達1億元。感謝3家金融機構與信保基金以行動守護青年創業的夢想，並幫助中小企業逐漸成長。透過提供年輕人創業、就業機會，健全澎湖產業發展，提升地方經濟實力，讓澎湖成為一個不折不扣幸福城市。

信保基金董事長魏明谷表示，縣府是青年及中小企業的靠山，而銀行是他們的金山，「有這兩座山，讓青創產業及中小企業不怕風雨」。

依澎湖縣建設處資料，去年10月訂定「澎湖縣青年創業及中小企業貸款實施要點」，只要符合放款資格者，檢具相關書件向合作承貸金融機構即可提出申請。第一類貸放額度最高75萬元，澎湖縣經營免辦理商業登記小規模事業，固定場所設立澎湖且辦有稅籍登記。

第二類貸放額度最高150萬元。符合經濟部中小企業認定標準，且依公司法或商業登記法登記於澎湖的公司或商業。第三類貸放額度最高75萬元。設籍澎湖的國民，符合成年至45歲以下，且3年內曾參與政府創業輔導相關課程達20小時以上或相關計畫，事業體設立未滿5年且申請時須於澎湖完成稅籍、公司或商業登記。

澎湖縣 創業 青年

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