電話揚言「要對市長砰砰」 陳其邁：衣鼓些是天冷非防彈衣

民進黨高雄市黨部接獲恐嚇電話，揚言「要對市長砰砰」，警方隨即逮捕一名犯嫌。高雄市長陳其邁今天表示，對於暴力犯罪或是涉及選舉的治安，警方會嚴正執法。至於今早衣服看起來比較「鼓」一點，他說是因為天氣冷所以裡面再加棉絮的衣服，不是防彈衣。

民進黨高雄市黨部主委許智善表示，這起電話恐嚇事件，發生在2日下午3點10分左右，黨工接獲ㄧ名男性電話，問詢立委候選人黃捷的電話，又問及陳其邁市長行程及服務處，並出言欲「砰砰」。黨部隨即向警方報案，全案由龍華派出所處理中。黨部呼籲選戰倒數，支持民眾應理性面對。

陳其邁表示，不管是恐嚇或者是選舉暴力事件，警方也建立了緊急的應變機制，包括候選人的人身安全，加強警力的維護，務必讓選舉能夠平安順利。

陳其邁說，昨天警察局長第一時間有報告，然後也了解這名特定對象可能是因為生病，身體比較不適，衍生一些憂鬱、情緒不滿，所以就打電話。他能夠體諒當事人的心情，但還是要強調這種暴力犯罪或者是涉及選舉的治安，警方會嚴正的執法。感謝警方在3個小時就掌握特定人士，迅速破案。

媒體請問接下來會經常車掃、站路口，陳其邁有沒有增加維安措施？早上看起來衣服比較鼓一點，是不是有特別的措施？

陳其邁表示，因為天氣冷所以裡面再加棉絮的衣服，是天氣冷，不是防彈衣。昨天的有特別注意到本來有一些簡單的行程，編制內的警力同仁似乎有特別靠近自己，隨之警察局長就打電話告知恐嚇的事。