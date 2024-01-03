春節將屆強化岸海治安 澎湖海巡擴大威力掃蕩
農曆春節年關將屆，海巡署第13巡防區昨天晚間展開岸海擴大威力掃蕩專案勤務，加強查緝不法與防堵非洲豬瘟等入侵，淨化選前岸海治安，全力守護國家邊境安全。
海巡署第13巡防區指揮部表示，選前之際、農曆春節也將屆，2日晚間動員第七岸巡、澎湖海巡與機動查緝等近百兵警力，針對所轄馬公、湖西、澎南、白沙、西嶼等地區及南北海等12處離島的港區、岸際及周遭海域進行大規模威力掃蕩，地毯式清查所屬轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等，重點實施巡邏及搜索，維護島際與民眾安全。
海巡署為確保海域安全，防範疫情入侵，打擊走私偷渡案件，即起將持續加強邊境安檢勤務作為、嚴密防制中國大陸漁船進入禁（限）制水域作業或非法滯留，保護海洋資源，維護漁民作業權益及安全。
海巡署表示，昨晚首度執行的威力掃蕩，共出動87名兵力、2艇、12汽車、10機車與緝毒犬等，展現海巡署執法能量及打擊犯罪決心。
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