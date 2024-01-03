高市清潔員備取未完又招臨時員 民代質疑先面試再筆試

高雄市議員陳麗娜今天在議會舉行「正式的沒補上，臨時的先上位」記者會，質疑高雄市環保局要辦113年清潔隊臨時人員甄試，竟是先面試再筆試，且3年前正式清潔人員考試備取人員至今末補缺進用完。環保局表示，這次招考清潔隊臨時人員，並不影響110年清潔隊員甄試的備取人員進用正式清潔隊員權益。

高雄市環保局清潔隊員正式編制為3200多人。陳麗娜表示，環保局辦理113年清潔隊臨時人員甄試，預計1月面試、2月筆試，預計正取129名及備取71名。而環保局3年前才辦正式清潔隊員考試，當時正取172名、備取678名，現在備取人員都還沒補完，環保局又進行臨時人員甄試，豈不排擠了正式考試人員的任用機會？此外，環保局這一次考試採取先面試、後筆試，也被質疑是否開後門，為特定人士量身訂做。

清潔隊員備取者不平的說，當年7千多人參加甄選，第一試體能測驗扛著沙包奔跑，通過才取得第二試關應試資格。一般隊員類組第二試為筆試，駕駛隊員第二試為路考。拚死拚活才考上，備取資格到113年12月31日前有效，期限屆至後仍未進用者就喪失進用資格。預估今年底還會有100多人補不上，為何環保局就迫不及待招考200名臨時人員？

「正式的沒補上，臨時的先上位！」陳麗娜說，備取者3年來一直在等待通知，希望有機會成為正式清潔隊員。眼看備取資格期間在今年底時效，沒有等到進用通知，卻看到環保局大動作招收臨時清潔隊員。今天記者會有兩大訴求：一是取消113年12月31日的截止日期，消化完850個正、備取名額，讓大家陸續補上；二是在等待過程中，有意願的備取者優先擔任臨時人員。

另外對於臨時人員招考「先面試、再筆試」的作法，引發外界不解。陳麗娜質疑，不考體能測驗，而是直接以面試先選出400名進入筆試，面試時如果成績相同，就依「工作配合度」分數高低排序，這樣由面試官定生死的遊戲規則公平嗎？

高雄市環保局表示，110年清潔隊員甄試招考係針對正式清潔隊員，而113年招考是針對清潔隊臨時人員，兩者人員性質不同，皆有個別的員額編制規定，且110年考試時即已清楚公告類別。因此目前正式清潔隊員若有出缺，是由110年清潔隊員甄試的備取人員進用。這次招考清潔隊臨時人員，並不影響110年清潔隊員甄試的備取人員進用正式清潔隊員權益。

環保局表示，113年清潔隊臨時人員招考方式，環保局考慮清潔隊員於第一線清潔作業，常與民眾交談應對，所面試內容包括個人資歷、工作配合度、溝通應對及反應能力等項目，以判斷應試者是否足以勝任第一線清潔實務作業，後續並以環保常識、廉政、職業安全衛生等基本知識測驗，以公開公平原則進行。