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高雄露營場跨年超收散客 他轟「根本廢墟」市府說話了

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
民眾跨年帶家人到高雄大樹某露營區過夜，事後痛批現場設備簡陋，場地還有多處紅螞蟻窩，且業者當晚大量超收民眾入內看煙火，事後態度惡劣。記者宋原彰／翻攝
民眾跨年帶家人到高雄大樹某露營區過夜，事後痛批現場設備簡陋，場地還有多處紅螞蟻窩，且業者當晚大量超收民眾入內看煙火，事後態度惡劣。記者宋原彰／翻攝

台中一名莊姓男子日前跨年夜帶家人到高雄大樹某露營區過夜，卻發現現場設備簡陋，場地光禿一片，還有多處紅螞蟻窩，且業者當晚大量超收民眾入內看煙火，事後態度惡劣；高雄觀光局證實該露營區根本尚未登記設立露營場，屬非法經營，將在聯合稽查後依規定開罰。

該名莊姓男子日前跨年當晚到該營區露營，事後抱怨現場與營區網頁的照片完全不符，不僅設備破爛，洗澡水溫忽冷忽熱、電壓不穩，廠商還租借流動廁所作為浴廁，使用時也會停水，連整個營區到處都是紅螞蟻窩，有人甚至因螞蟻爬進帳棚內，導致整晚沒辦法睡，他罵「根本就只能用廢墟來形容」。

此外莊男稱當晚營主因跨年夜不斷超收散客，以每人200元方式大量讓非露營民眾進入營區看煙火，現場帳蓬更是「帳帳相連」，莊男當下反映給營主，對方口氣不好，「一附就是你們不滿意，我就退費給你們，反正開放訂位一堆人搶著要」，他事後決定在網路公開此事並留下惡評。

針對該露營區合法問題，高雄市觀光局回應，該路營區的土地管理者為財政部國有財產署，土地劃分為一般農業區特定目的事業用地，並強調「該露營場尚未向本局申請露營場設立登記」，觀光局目前將邀集相關局處及國產署辦理聯合稽查，後續依相關規定辦理。

不過政府2022 年公告《露營場管理要點》，內容僅說明申請流程、條件與開放 1 公頃以下農牧用地與林業用地可設立露營場，但沒有針對違法露營場的罰則與管理方式做統一規劃；觀光局呼籲，交通部觀光局露營區查詢專區中設有合法露營場與違法露營場查詢系統，民眾可事先查詢該場地是否合法。

民眾跨年帶家人到高雄大樹某露營區過夜，事後痛批現場設備簡陋，場地還有多處紅螞蟻窩，且業者當晚大量超收民眾入內看煙火，事後態度惡劣。記者宋原彰／翻攝
民眾跨年帶家人到高雄大樹某露營區過夜，事後痛批現場設備簡陋，場地還有多處紅螞蟻窩，且業者當晚大量超收民眾入內看煙火，事後態度惡劣。記者宋原彰／翻攝

露營區 觀光局 螞蟻 高雄市

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