內埔毛豬產銷班3點宣示 帶領「六堆黑豬」邁向國際

屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第3班成軍15年，致力打造「六堆黑豬」品牌，投入本土黑豬保種，建立仔豬交易平台，執行分級計價，讓豬農有合理報酬，獲2023年全國10大績優產銷班殊榮，產銷班不因此而自滿，班員們於今下午在內埔農會舉辦「六堆黑豬生態永續產業發展」聯合宣誓活動，提出3點宣示，持續保育原種、建構產業鏈並帶領黑豬走向世界。

此次宣言包含，第一，推動六堆黑豬種源保育，並協助六堆黑豬多元品系的育種與命名，第二，建構健全且系統化的六推黑豬產業鏈，第三，積極推動六堆黑豬產業及後端產品的國際行銷。農業處畜產科長蕭春輝表示，六堆黑豬未來會像西班牙伊比利豬一樣，走向世界舞台，「這不是達不到的目標，一步一步向前，未來不僅賺台幣，還賺美金」。

屏東縣動物防疫所長李永文指出，未來還有很多路要繼續走，防檢署日前向美國申請非口蹄疫區，經美方相關人員赴台查核後，近期已順利通過認證，讓台灣豬肉能外銷至美國，未來將持續擴展市場，讓產業得以永續。