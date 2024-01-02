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內埔毛豬產銷班3點宣示 帶領「六堆黑豬」邁向國際

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第3班於今下午在內埔農會舉辦「六堆黑豬生態永續產業發展」聯合宣誓活動，提出3點宣示，持續保育原種、建構產業鏈並帶領黑豬走向世界。記者張已亷／攝影
屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第3班於今下午在內埔農會舉辦「六堆黑豬生態永續產業發展」聯合宣誓活動，提出3點宣示，持續保育原種、建構產業鏈並帶領黑豬走向世界。記者張已亷／攝影

屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第3班成軍15年，致力打造「六堆黑豬」品牌，投入本土黑豬保種，建立仔豬交易平台，執行分級計價，讓豬農有合理報酬，獲2023年全國10大績優產銷班殊榮，產銷班不因此而自滿，班員們於今下午在內埔農會舉辦「六堆黑豬生態永續產業發展」聯合宣誓活動，提出3點宣示，持續保育原種、建構產業鏈並帶領黑豬走向世界。

此次宣言包含，第一，推動六堆黑豬種源保育，並協助六堆黑豬多元品系的育種與命名，第二，建構健全且系統化的六推黑豬產業鏈，第三，積極推動六堆黑豬產業及後端產品的國際行銷。農業處畜產科長蕭春輝表示，六堆黑豬未來會像西班牙伊比利豬一樣，走向世界舞台，「這不是達不到的目標，一步一步向前，未來不僅賺台幣，還賺美金」。

屏東縣動物防疫所長李永文指出，未來還有很多路要繼續走，防檢署日前向美國申請非口蹄疫區，經美方相關人員赴台查核後，近期已順利通過認證，讓台灣豬肉能外銷至美國，未來將持續擴展市場，讓產業得以永續。

與會的立委鍾佳濱表示，內埔毛豬產銷班第3班將廚餘轉化為飼料畜養黑豬，每年為全台處理3分之2的廚餘，再將豬隻糞便變成肥料，相關廢物最後成為燃料，「環境永續具體在六堆黑豬產業中實踐」，再者，六堆黑豬被政府列為重要生物種源，為生物多樣性及本土保種做出極大貢獻。另外，黑豬也保存了客家的神豬文化，而鍾也承諾未來將協助產銷班朝加工與國際行銷等方向發展，「讓黑豬成為世界各國餐桌上的頂級珍饈美食」。

屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第3班於今下午在內埔農會舉辦「六堆黑豬生態永續產業發展」聯合宣誓活動，提出3點宣示，持續保育原種、建構產業鏈並帶領黑豬走向世界。記者張已亷／攝影
屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第3班於今下午在內埔農會舉辦「六堆黑豬生態永續產業發展」聯合宣誓活動，提出3點宣示，持續保育原種、建構產業鏈並帶領黑豬走向世界。記者張已亷／攝影
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屏東縣內埔鄉毛豬產銷班第3班於今下午在內埔農會舉辦「六堆黑豬生態永續產業發展」聯合宣誓活動，提出3點宣示，持續保育原種、建構產業鏈並帶領黑豬走向世界。記者張已亷／攝影

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