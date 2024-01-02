台1線屏南段連假北返塞到爆 地方盼屏南快速道路莫龜速

屏東恆春半島居民殷殷期盼的屏南快速道路，公路局進入可行性評估階段，完工時程估計要13年；昨天元旦連假收假日，省道台1線枋寮至枋山楓港段和台26線車城北上路段從下午塞到晚上，居民紛紛上地方網路社群大吐苦水，有人提醒屏南立委候選人都有列入主要政見，也有人調侃它是選舉年最火熱的「政見道路」，選後就消失。

元旦屏東恆春半島和台東湧入大批跨年和迎曙光人潮，昨天收假湧現北返車潮，省道台1線枋寮至枋山楓港段和台26線車城北上路段，從下午塞到晚上，警方雖在枋山段實施調撥車道，但車流量實在太大，3個車道也無法消化，居民抱怨從恆春到枋寮車程原本1小時，卻開了3小時，並在地方社群網路大吐塞車苦水，再次掀起屏南快速道路話題。

恆春半島居民長年爭取國道3東展南延的屏南快速道路，因經費高達上千億， 曾被行政院以不符成本效益打回票，但地方爭取聲音從沒停過，恆春鎮長陳文弘4年前發起恆春半島4鄉鎮居民萬人連署，縣府也助力，公路總局3年前啟動可行性研究，但縣府和地方都要求加快，公路局已進入可行性評估階段，去年7月並在道路沿線的潮州鎮、枋山鄉和恆春鎮召開地方說明會。

根據規畫報告，路廊為A段從竹田至枋寮、B段枋寮至楓港、C段為楓港至恆春鎮鬧區南側止於墾丁國家公園以北，近75公里經費逾1763億元，恆春鎮區南北兩端均可利用進出，但缺點是車流會進入國家公園，可能衝擊龍鑾潭地區生態也衝擊恆春縱谷的遊憩發展外，且總額過高，不具經濟效益可行性，推動不易，建議採末端在恆春鎮北側、保力溪北端方案，縮短9公里，省下217億，推動較易。