台1線屏南段連假北返塞到爆 地方盼屏南快速道路莫龜速
屏東恆春半島居民殷殷期盼的屏南快速道路，公路局進入可行性評估階段，完工時程估計要13年；昨天元旦連假收假日，省道台1線枋寮至枋山楓港段和台26線車城北上路段從下午塞到晚上，居民紛紛上地方網路社群大吐苦水，有人提醒屏南立委候選人都有列入主要政見，也有人調侃它是選舉年最火熱的「政見道路」，選後就消失。
元旦屏東恆春半島和台東湧入大批跨年和迎曙光人潮，昨天收假湧現北返車潮，省道台1線枋寮至枋山楓港段和台26線車城北上路段，從下午塞到晚上，警方雖在枋山段實施調撥車道，但車流量實在太大，3個車道也無法消化，居民抱怨從恆春到枋寮車程原本1小時，卻開了3小時，並在地方社群網路大吐塞車苦水，再次掀起屏南快速道路話題。
恆春半島居民長年爭取國道3東展南延的屏南快速道路，因經費高達上千億， 曾被行政院以不符成本效益打回票，但地方爭取聲音從沒停過，恆春鎮長陳文弘4年前發起恆春半島4鄉鎮居民萬人連署，縣府也助力，公路總局3年前啟動可行性研究，但縣府和地方都要求加快，公路局已進入可行性評估階段，去年7月並在道路沿線的潮州鎮、枋山鄉和恆春鎮召開地方說明會。
根據規畫報告，路廊為A段從竹田至枋寮、B段枋寮至楓港、C段為楓港至恆春鎮鬧區南側止於墾丁國家公園以北，近75公里經費逾1763億元，恆春鎮區南北兩端均可利用進出，但缺點是車流會進入國家公園，可能衝擊龍鑾潭地區生態也衝擊恆春縱谷的遊憩發展外，且總額過高，不具經濟效益可行性，推動不易，建議採末端在恆春鎮北側、保力溪北端方案，縮短9公里，省下217億，推動較易。
對於顧問公司估約完工需13年，二階環評要5年，地方人抱怨「等到天荒地老了太久！」；前立委蘇清泉建議比照國道五楊高架現地高架施工，可省去環評和用地徵收的時間，縣議員盧玟欣、潘芳泉建議分段施工，設計、用地取得階段可同步進行縮短期程；下屆屏南立委候選人徐富癸和蘇孟淳都列入主要政見並要求縮短時程，地方人盼不要成為「政見道路」，早日揮大假日必塞車噩夢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言