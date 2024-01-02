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屏東毒品列管個案逾千人 近8百多人接受9間機構治療

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣毒品列管個案人數為1千6百多人，縣內目前計有9間機構參與藥癮治療補助方案，有近8百多人接受藥癮治療補助。本報資料照
屏東縣毒品列管個案人數為1千6百多人，縣內目前計有9間機構參與藥癮治療補助方案，有近8百多人接受藥癮治療補助。本報資料照

毒品危害身心更衍生社會問題，屏東縣毒品列管個案人數為1千6百多人，占全國毒品列管個案人數4%，為讓個案接受治療脫離毒品，縣內目前計有9間機構參與藥癮治療補助方案，有近8百多人接受藥癮治療補助；衛生局長張秀君表示，現有4成多個案接受治療，鼓勵藥癮者投入治療，擺脫毒品誘惑，即早復歸社會。

衛生局指出，依毒品危害防制中心資料顯示，去年全國列管毒品個案人數為3萬9675人，屏東縣毒品列管個案人數為1682人，占全國毒品列管個案人數4%，其中有785人接受藥癮治療補助，另縣內共計9家指定藥癮戒治機構參與藥癮治療補助方案，屏東市4間、長治、內埔、東港、新埤、恆春鄉各有1間。

屏東縣毒品列管個案人數為1千6百多人，縣內目前計有9間機構參與藥癮治療補助方案，有近8百多人接受藥癮治療補助。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣毒品列管個案人數為1千6百多人，縣內目前計有9間機構參與藥癮治療補助方案，有近8百多人接受藥癮治療補助。圖／屏東縣衛生局提供

衛生局長張秀君表示，縣內藥癮治療資源包括，個別心理治療、社區團體治療等，同時補助部分的藥癮治療費用，減輕藥癮者的經濟負擔，協助藥癮者勇敢面對藥癮議題，並提供專業及可近性的醫療環境，呼籲戒除毒品可尋求醫療協助或撥打24小時免付費毒防諮詢專線0800-770-885（請請您 幫幫我），將有專人提供協助。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

屏東縣毒品列管個案人數為1千6百多人，縣內目前計有9間機構參與藥癮治療補助方案，有近8百多人接受藥癮治療補助。圖／屏東縣衛生局提供
屏東縣毒品列管個案人數為1千6百多人，縣內目前計有9間機構參與藥癮治療補助方案，有近8百多人接受藥癮治療補助。圖／屏東縣衛生局提供

毒品 衛生局 屏東縣

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