聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東毒品列管個案逾千人 近8百多人接受9間機構治療
毒品危害身心更衍生社會問題，屏東縣毒品列管個案人數為1千6百多人，占全國毒品列管個案人數4%，為讓個案接受治療脫離毒品，縣內目前計有9間機構參與藥癮治療補助方案，有近8百多人接受藥癮治療補助；衛生局長張秀君表示，現有4成多個案接受治療，鼓勵藥癮者投入治療，擺脫毒品誘惑，即早復歸社會。
衛生局指出，依毒品危害防制中心資料顯示，去年全國列管毒品個案人數為3萬9675人，屏東縣毒品列管個案人數為1682人，占全國毒品列管個案人數4%，其中有785人接受藥癮治療補助，另縣內共計9家指定藥癮戒治機構參與藥癮治療補助方案，屏東市4間、長治、內埔、東港、新埤、恆春鄉各有1間。
衛生局長張秀君表示，縣內藥癮治療資源包括，個別心理治療、社區團體治療等，同時補助部分的藥癮治療費用，減輕藥癮者的經濟負擔，協助藥癮者勇敢面對藥癮議題，並提供專業及可近性的醫療環境，呼籲戒除毒品可尋求醫療協助或撥打24小時免付費毒防諮詢專線0800-770-885（請請您 幫幫我），將有專人提供協助。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言