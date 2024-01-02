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昔日墾丁百萬遊客風景區「鵝、貓」重跌冷清低谷...將爭取經費修繕

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
鵝鑾鼻公園是墾丁國家公園的老字號景區，因挖到史前文物停工的新賣場工程，今年將重新規畫設計並向中央爭取經費，既有老舊賣店修繕也規畫中。圖／墾管處提供
鵝鑾鼻公園是墾丁國家公園的老字號景區，因挖到史前文物停工的新賣場工程，今年將重新規畫設計並向中央爭取經費，既有老舊賣店修繕也規畫中。圖／墾管處提供

墾丁國家公園前年創下201萬旅遊人次最低紀錄後，去年因疫情解禁回升至270萬人次，其中，9年前分別創下176萬、264萬驚人紀錄的鵝鑾鼻和貓鼻頭公園，去年由谷底稍稍回升至34、17萬人次；為挽回人氣，墾管處去年在貓鼻頭試辦免費入園今年續辦，因挖到史前文物停工5年的鵝鑾鼻新賣場工程，今年將重新設計並爭取經費修繕現有老舊賣店。

一度登上墾丁國家公園景點「人氣王」的貓鼻頭公園，原只收停車費不收門票，開放陸客來台旅遊後，因免收費成為陸團客必遊景點，曾連續多年百萬遊客入園，2015年更創下264萬人入園紀錄；墾管處為提升隔遊園品質以價制量，隔年5月改收費每人30元，當年即降至146萬人，陸客禁台令後又遇疫情逐年下跌，前年慘跌至14萬人，去年試辦免費入園，小幅回升至17萬人。

「雖是免費景區，但逛不到1小時就沒了！」陳姓攤商說，貓鼻頭有崩崖、壺穴、礁柱、層間洞穴等奇特海岸景觀，被譽為「大自然地理教室」，從人氣景點變門可羅雀，不只攤商收入銳減，周邊餐廳、民宿等商業經濟都受衝擊；去年試辦免費入園，拉抬效果也有限，遊客之所以暴跌，雖大陸禁台令是主因，但園區實在過於迷你，難有回籠遊客，建議開放海岸並延伸步道和增設景觀平台。

鵝鑾鼻公園是墾丁的老字號招牌景區，門票60元，2015年創下176萬遊客新高紀錄；墾管處2107年斥資1.2億元改建老舊賣店，隔年施工意外發現貝製器具和石棺，因文資法規定停工，2019年降至70多萬人，前年降至32萬人，今年回升至34萬人；攤商抱怨，門面被考古工地圍籬封住長達5年，小犬侵襲後圍籬拆除，現有賣店老又舊，遊客看了都搖頭。

墾管處說，去年在貓鼻頭試辦免費入園1年今年續辦，建議延伸遊園步道和增設觀景平台，將在遊客安全的前提下規畫設置，延長遊客停留賞景時間；鵝鑾鼻公園因挖到史前文物停工的新賣場工程，今年將重新規畫設計並向中央爭取經費，既有老舊賣店修繕也在規畫中；另外，縣府文化處也規畫建構恆春半島史前文物典藏館，營造考古及歷史觀光新亮點。

被譽為「大自然地理教室」的墾丁國家公園貓鼻頭風景區，墾管處決定免費入園再延長1年；今年元旦連假依舊冷清，在地攤商認為過於迷你，就算免費也難有回籠遊客。記者潘欣中／攝影
被譽為「大自然地理教室」的墾丁國家公園貓鼻頭風景區，墾管處決定免費入園再延長1年；今年元旦連假依舊冷清，在地攤商認為過於迷你，就算免費也難有回籠遊客。記者潘欣中／攝影

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