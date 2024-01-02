輕軌籬仔內站全車乘客被請下車引議 高捷：環狀輕軌路線的特性

高雄輕軌昨天開始成圓試營運，有網友說，在籬仔內站遇到全車旅客被請下車，要旅客們等下一列輕軌，因為人多還要併車「很不OK」。高雄捷運公司說，這是環狀輕軌路線的特性，尖峰轉離峰時段，會有一些車輛統一在籬仔內站清車，會加強向民眾宣導。

高雄輕軌在今年元旦成圓開始試營運，至2月25日在月台進出站刷卡可享免費搭乘，昨天吸引3.3萬人次體驗。許多人在臉書分享搭乘輕軌的體驗，一名網友說，他在鼎山街站搭輕軌，遇到滿載。另一名網友說，搭輕軌的乘客「很多是長輩！」也有人說，輕軌坐起來很舒服，車廂好新令人開心。

但也有網友說，昨天高雄輕軌成圓試營運首日，在籬仔內站，全車旅客被請下車，清車等下1輛輕軌，「首日的人很多，還要併車，很不OK！」

高雄捷運公司說，輕軌在上下課、上下班的尖峰時段，會多派列車加強疏運，尖峰轉離峰時段，會有一些車輛需要回收進入機廠，由於輕軌的軌道成圓，不像捷運會有終點站，目前會統一在籬仔內站清車，「這個是環狀輕軌的特性，後續會再加強宣導！」