中鋼參與高雄輕軌二階工程 見證綠色軌道新篇章

高環狀輕軌成圓今天通車，中鋼公司表示，2017年3月28日旗下統包工程團隊參與高雄輕軌二階工程，是繼高雄捷運之後投入的第2項高雄重大交通建設，見證高雄市軌道建設邁入新篇章。

中鋼獲選承攬高雄輕軌二階統包工程，路線長度約13.4公里，共設24座車站（C15至C37），除將美術館站（C21）東移，並保留184棵小葉欖仁，造就全國最美輕軌路段的「龍貓隧道」。另配合市府維持救災救護、大樓出入及醫院動線，將聯合醫院站至龍華國小站改為單軌單線雙向運行，也將大順路段車站由島式更改為中央側式，以擴增車道寬度並增設停車場，提高用路效益。

此外，愛河龍華橋改建為鋼構橋，中鋼工程團隊2天內拆除舊橋，1天完成新橋吊裝，展現絕高效率。大順路段則就地保留雨豆樹，路廊沿線再加種大型雨豆成樹，路段總計有318棵雨豆樹，預期再創「綠巨人隧道」，成為熱門新景點。

中鋼指出，統包工程團隊施作高雄輕軌二階期間，遭遇美術館路及大順路段停工逾兩年，也面臨新冠疫情導致的缺工缺料等挑戰，但中鋼配合高市府積極解決，不僅如質完工，也完成美術館路、大順路段優化調整等多項目標。