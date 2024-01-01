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中鋼參與高雄輕軌二階工程 見證綠色軌道新篇章

聯合報／ 記者吳慧芬王昭月／高雄即時報導
中鋼參與高雄輕軌二階工程，C21A至C21路段被譽為全國最美輕軌路段的「龍貓隧道」。圖／中鋼提供
中鋼參與高雄輕軌二階工程，C21A至C21路段被譽為全國最美輕軌路段的「龍貓隧道」。圖／中鋼提供

高環狀輕軌成圓今天通車，中鋼公司表示，2017年3月28日旗下統包工程團隊參與高雄輕軌二階工程，是繼高雄捷運之後投入的第2項高雄重大交通建設，見證高雄市軌道建設邁入新篇章。

中鋼獲選承攬高雄輕軌二階統包工程，路線長度約13.4公里，共設24座車站（C15至C37），除將美術館站（C21）東移，並保留184棵小葉欖仁，造就全國最美輕軌路段的「龍貓隧道」。另配合市府維持救災救護、大樓出入及醫院動線，將聯合醫院站至龍華國小站改為單軌單線雙向運行，也將大順路段車站由島式更改為中央側式，以擴增車道寬度並增設停車場，提高用路效益。

此外，愛河龍華橋改建為鋼構橋，中鋼工程團隊2天內拆除舊橋，1天完成新橋吊裝，展現絕高效率。大順路段則就地保留雨豆樹，路廊沿線再加種大型雨豆成樹，路段總計有318棵雨豆樹，預期再創「綠巨人隧道」，成為熱門新景點。

中鋼指出，統包工程團隊施作高雄輕軌二階期間，遭遇美術館路及大順路段停工逾兩年，也面臨新冠疫情導致的缺工缺料等挑戰，但中鋼配合高市府積極解決，不僅如質完工，也完成美術館路、大順路段優化調整等多項目標。

「因應節能減碳及城市發展需要，綠色軌道建設是優化公共運輸的重要指標」，中鋼表示，高雄輕軌二階是高雄近年最重要的大眾運輸軌道工程，整路線行經高雄人口稠密區。中鋼結合聯鋼營造、中冠資訊及高雄捷運公司等相關專業能力，突破瓶頸與挑戰，使高雄輕軌成圓，很榮幸能參與高雄市綠色軌道的建造，實踐企業ESG永續承諾。

中鋼結合集團公司等相關專業能力，全體總動員突破瓶頸與挑戰，如質完成輕軌成圓任務。圖／中鋼提供
中鋼結合集團公司等相關專業能力，全體總動員突破瓶頸與挑戰，如質完成輕軌成圓任務。圖／中鋼提供

高雄輕軌 美術館 團隊

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