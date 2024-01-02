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屏東幸福巴士 大武新增2線

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣霧台鄉幸福巴士再增二條路線，大武就學線與大武線，以就學、生活所需為核心。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣霧台鄉幸福巴士再增二條路線，大武就學線與大武線，以就學、生活所需為核心。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東縣推動幸福巴士，現有31輛巴士行駛44條路線，霧台鄉日前新增大武就學線、大武線2條路線，提供大武部落就學、生活需求服務，並輔導大武協會成立市區汽車客運業，擴大幸福巴士服務範圍，提升原偏鄉就學、就醫等接駁服務便利，今年規畫輔導高樹、琉球等鄉辦理。

屏東縣交通旅遊處表示，原鄉地區因偏遠，長期交通不便，是縣府推動公車改革重中之重。配合交通部公路局推動公路公共運輸計畫，縣府與中央、當地公所推動偏鄉「幸福巴士」政策，讓公所雇用在地青年接送鄉內長者或幼童就醫就學。

交旅處表示，9個原鄉及枋山、萬巒鄉，依照不同客群需求，提供最後一哩路公共運輸服務，中山大學協助霧台鄉大武社區發展協會盤點需求、規畫路線，獲交通部公路局補助營運費，服務霧台鄉2條路線。

目前社區、公所各有1輛車，但僅1名司機，將輔導部落族人考取職業駕駛證照，大武就學線每周一至周五固定行駛2班次，大武線採彈性預約，詳細資訊可至交旅處官網查詢。

巴士 屏東縣 偏鄉

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屏東縣幸福巴士31輛行駛44條路線 提升原鄉就醫就學

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