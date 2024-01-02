高雄輕軌成圓 陳其邁揭下跪往事

高雄輕軌歷經10年施工，採分階段施工與通車方式，昨天路網成圓，由31站增加至38站，舉行成圓路網啟航典禮，總統蔡英文、前市長陳菊等人由市長陳其邁陪同，體驗輕軌的便捷，陳其邁感謝所有為輕軌付出的人，尤其副市長林欽榮當年下跪，用誠意、專業說服美術館居民，終於成就了今天的輕軌。

蔡英文致詞表示，「高雄人真的很不一樣」，一個地方交通行程，可以辦得像造勢活動般熱情。她笑著說，中央支持高雄輕軌，在很多方面都非答應不可，「否則晚上會睡不著覺，因為市長一直打電話」，看到團隊成員合力完成重大建設，她非常感動。

陳其邁則說，2020年8月補選上任市長，首要任務就是決定停工的輕軌要不要繼續蓋，他決定要蓋，當年9月28日請林欽榮與反對輕軌與建的美術館段自救會懇談，陳其邁語帶哽咽說，「沒有想到林欽榮跪下去，用誠意、專業說服自救會成員」。

陳其邁說，通車典禮前與美術館周邊居民聊，大家對輕軌都非常滿意，高捷只有100餘名員工，北市捷運局有1000餘人，但大家在齊心協心下，成就了輕軌路網成圓。

慶祝路網成圓，今起至2月25日，進出高雄輕軌月台刷卡不扣款，搭乘一圈90分鐘，可穿越龍貓隧道、駁二、美術館等知名景點，之後採里程計費，2月26日起有20元、25元、30元及35元四種票價。