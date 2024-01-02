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佛光山辦佛化婚禮 吳伯雄自曝戀愛史

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導

「2024年百年好合佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮」昨天在佛光山佛陀紀念館大覺堂舉行，38對新人、201對菩提眷屬在佛陀座下，由佛光山住持心保和尚證婚、國際佛光會榮譽總會長吳伯雄、戴美玉伉儷主婚下完成，典禮還播放開山祖師星雲法師影片祝福新人。

佛光山法師們昨天引領38對新人在三寶前締結良緣，禮堂充滿喜氣，吳伯雄與兒子、孫子獻唱「愛的禮物」祝福新人百年好合，現場莊重、甜蜜、溫馨。

心保和尚表示，「一家之計在於和」，維繫婚姻和家庭的重要元素是「和諧」，和諧要講包容、關懷、關心，「家庭即道場」在婚姻裡力行「三好」、「四給」便能帶給家庭溫馨。

來自洛杉磯佛光青年第一分團劉憲章、義工佛光青年分團吳亞蓁，兩人因參加佛光會活動認識，交往7年步上婚姻殿堂，兩人表示，能突破美國與台灣的距離、文化差異，是因為有共同信仰。

吳伯雄致詞表示，第13年參加並擔任佛光山「百年好合」佛化婚禮主婚人，和妻子結縭一甲子步入「鑽石婚」，很感謝有這份殊勝因緣。

吳伯雄還自曝戀愛史，耳提面命在場新人，婚姻生活難免有爭吵，當一方聲音愈來愈大，另一方千萬不要火上加油，像他就選擇裝聾作啞，吳特地改編「你儂我儂」這首歌小哼幾句，唱完也獲得全場如雷掌聲。

佛光山佛陀紀念館 新人 婚姻

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