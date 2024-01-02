公職穩定搶手 私企求才難

根據金門縣政府2022年人力資源調查報告，金門縣2022年就業人數2萬9586人，受政府雇用者約1萬1370人，占38.4%，顯示有高比率就業人口在公部門體系。反觀，特產業、服務業請不到人困境愈來愈嚴峻，有航空業主管說，昔日要進航空業上班，常要透過關係請託才能如願，近年常遇年輕人上班不到一個月就辭職。也有人覺得公部門太單調，毅然離開舒適圈，選擇創業。

金門人在公部門服務比率高，不乏夫妻檔、父子檔等，在縣府上班的莊姓男子表示，公部門工作穩定，金門約用人員薪水比民間企業高，他鼓勵老婆找公家頭路，連小孩也是一畢業就叫回金門準備考公務員，即使從約聘雇人員做起，前景也比民間公司好。

李姓公務員說，他老婆本來在服務業工作，因為上班時間不固定，旅遊旺季時要加班，無暇顧及家庭，夫妻常為此爭吵，得知某局處有開臨時人員缺，經過多方請託，如願進到公部門服務，不止薪水穩定，上班與放假時間也固定，適合照顧家庭，還有1.5個月年終獎金。

有人嚮往進公部門，也有人從公務員身分「登出」，30多歲男子林祐逸，他一畢業就回金門，順利考取約用人員，他本來在縣府社會處當社工，當時主要負責做核銷，日復一日做例行性工作，待了3年多，覺得很無聊，胞妹也回金門發展，兄妹倆攜手經營咖啡店。

林祐逸說，他離職後補了3人負責他的業務，當時有同事笑他傻，好好的公務員不幹，竟然選擇創業，他不後悔當初的決定，自己當老闆時間多了自主性，也可以陪小孩。

男子李彥辛曾在金酒公司服務近8年，幾年前毅然選擇創立經絡按摩店，他說，妻子過世後覺得人生無常，想休息一陣子，毅然選擇離職穩定的職場，之後開設養生民宿，每天都過得很充實，很滿意現在生活。