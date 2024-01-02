公部門頭路夯 金縣府臨時工暴增

新年伊始，很多人準備轉職展開新方向，在離島金門，公部門職缺仍有高度吸引力，縣府人事單位統計，金門縣府2008年至2017年，10年間臨時人員從近500人暴增為1200人，先後被審計室多次糾正未改善，議員憂心人事費用拖垮財政。縣長陳福海上一任4年內進用700餘人，前縣長楊鎮浯2018年挑戰時喊出杜絕酬庸，當選後未做「人事瘦身」，問題持續存在。

對此，縣府人事處回應，戰地政務解除迄今逾30年，縣政服務深度、廣度要與時俱進，縣款支應臨時人員費用約占縣府年度總預算約2.5%，會滾動式觀察調整。

縣議員蔡水游坦言，曾接獲民眾拜託他代為「找頭路」，讓他很困擾，曾在總質詢關注縣府人事問題，且縣府單位約聘雇、約用人力暴增到超過千人，此事被審計室多次糾正。

一名縣府老員工觀察，以往各局處大概各使用一個樓層，隨著約聘雇及臨時人員增多，包括社會處、觀光處等單位府內空間塞不下，搬到府外公有空間辦公，某些局室人多到辦公桌不夠用，縣府停車位也愈來愈擠，不乏有臨時人員開名車代步。

不只縣府單位職缺很熱門，和公部門沾上邊的日薪工作也搶手。縣府日前辦以工代賑臨時工抽籤，日薪950元，270個名額有623人競爭。

另，類公務員性質的金酒公司也很夯，暌違10年，去年底招考生產線員工50人，吸引1362人報考，有考生原本在民間企業服務，評估金酒公司福利更好，拚新年轉職。

民代指出，2014年縣長陳福海上任後，臨時人員不斷增加，4年任內，進用的非編制內人員上升7、800人，前縣長楊鎮浯2018年挑戰陳福海時喊出要杜絕酬庸，將人事調整成合宜編制，但人情包袱重，加上遇到疫情等因素，楊當選後未進行「人事瘦身」，問題持續存在，金門縣府目前臨時人力仍有1200多人。

縣議員董森堡說，接獲不少民眾、縣府員工反映冗員問題，持平而論，不少約用或約聘雇人員兢兢業業在本分上，業務能力不亞於國家考試的公務員。冗員問題會引發不滿，關鍵在於同酬不同工、勞逸不均，也打擊單位士氣，縣府應通盤檢討人力，可鼓勵優秀的約聘雇、臨時人員透過高普考或地方特考留在家鄉服務。