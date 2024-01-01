影／高雄輕軌成圓陳其邁哽咽揭秘辛 副市長曾向自救會下跪

歷經10年施工，高雄輕軌終於路網成圓，高雄市長陳其邁今在啟航典禮當眾哽咽，指2020年9月他剛補選當上市長，派副市長林欽榮去與反對輕軌的美術館自救會成員懇談，「沒想到懇談結果是他跪下去，他用誠意、用專業來說服美術館居民」，輕軌成圓要謝謝很多人，其中很重要的就是林欽榮。

2013年動工的高雄輕軌採分階段施工與通車方式，如今總算路網成圓，由31站增加至38站，今下午舉行成圓路網啟航典禮，蔡英文總統、前市長陳菊等人都參加，並從輕軌科工館站搭車，共同體驗這個可環狀繞著高雄看街景，且能連接高捷紅線、橘線與台鐵，轉往南北高雄的大眾運輸工具。

蔡英文上台致詞時受到活動會場外民眾熱烈歡呼，她說，「高雄人真的很不一樣」，一個地方交通行程，可以辦得像造勢活動般熱情，她開玩笑說，中央支持高雄輕軌，在很多方面都理所當然，非答應不可，「否則我晚上會睡不著覺，因為市長會一直打電話」。看到團隊成員雖經波折，仍合力完成此重大建設，她非常感動。

陳其邁則說，他2020年8月補選上任市長，首要任務就是思考在前市長韓國瑜時期停工的輕軌要不要繼續蓋下去，他決定要蓋，當年9月28日請林欽榮去與反對輕軌興建的美術館段自救會懇談，陳其邁接著語帶哽咽說「我沒有想到懇談結果，他跪下去，用誠意用專業來說服自救會成員」。

陳其邁說，來通車典禮前，他與美術館一帶居民聊，大家對輕軌都非常滿意，高捷公司只有100多名員工，北市捷運局有1000多人，但大家在齊心協心下，以專業、以誠意去與有不同意見的美術館段、大順路段居民懇談，成就了今天的輕軌。

陳菊則感謝陳其邁讓她回來見證輕軌成圓重要時刻。議長康裕成則指，高雄輕軌興建期間，歷經停工，與美術館段、大順路段居民不同意見，一一克服困難，現美術館段、大順路段，反而成為輕軌最知名景點「龍貓隧道」與「綠巨人隧道」。

慶祝路網成圓，今起至2月25日，不論元旦、農曆春節與元宵看燈會，乘客進出高雄輕軌月台刷卡不扣款，免費輕軌坐到飽。搭乘一圈只要90分鐘，可穿越龍貓隧道、駁二、美術館等知名景點，之後採里程計費，在有最低票價與最高票價35元的限制下，2月26日起，輕軌只會有20元、25元、30元及35元四種票價。

高雄輕軌今路網成圓，總統蔡英文等出席啟航典禮。記者吳慧芬／攝影