金馬兩地元旦升旗結合健走 軍民踴躍參與合計破7000人

元旦日各地政府都舉辦升旗典禮，就連外島金門馬祖也都不例外，且還更加熱鬧，因為不少地方都結合健走活動，大家在升旗唱國歌後，由地方社團帶動唱暖場，並隨後陸續展開熱鬧健走，場面熱鬧且溫馨。

金門縣五鄉鎮今個別辦理升旗典禮，並都結合健走活動，吸引眾多民眾參與，總計各地人數超過6000人。像金城鎮在天還沒亮，大家就在縣立體育場集合做早操，並準備接下來健走。金湖鎮則一大早選在金湖國小升旗台升旗，也同樣緊接元旦健走活動。

金寧鄉於今清晨6時30分展開元旦升旗典禮暨全民健走活動，長長人龍沿著道路健走，相當熱鬧。金沙鎮則於金沙國小司令台前舉行元旦升旗，不少民眾一早就到場迎接新年第一道曙光。烈嶼鄉一早於東林複合式運動場升旗，近千名軍民隨即健走，場面壯觀且隆重。

連江縣政府今年主要在南竿鄉福澳運動場舉行113年元旦升旗暨健走活動，縣長王忠銘、立委陳雪生、議長張永江等都到場參與，升旗完後大合唱「明天會更好」，並在介壽龍隊、雲台獅隊及婦女會韻律操暖場後邁步出發健走。