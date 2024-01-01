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金馬兩地元旦升旗結合健走 軍民踴躍參與合計破7000人

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門縣五鄉鎮今個別辦理升旗典禮，並都結合健走活動，吸引眾多民眾參與，總計各地人數超過6000人。像金城鎮在天還沒亮，大家就在縣立體育場集合做早操，並準備接下來健走。圖／取自「金城今晨」臉書粉專
金門縣五鄉鎮今個別辦理升旗典禮，並都結合健走活動，吸引眾多民眾參與，總計各地人數超過6000人。像金城鎮在天還沒亮，大家就在縣立體育場集合做早操，並準備接下來健走。圖／取自「金城今晨」臉書粉專

元旦日各地政府都舉辦升旗典禮，就連外島金門馬祖也都不例外，且還更加熱鬧，因為不少地方都結合健走活動，大家在升旗唱國歌後，由地方社團帶動唱暖場，並隨後陸續展開熱鬧健走，場面熱鬧且溫馨。

金門縣五鄉鎮今個別辦理升旗典禮，並都結合健走活動，吸引眾多民眾參與，總計各地人數超過6000人。像金城鎮在天還沒亮，大家就在縣立體育場集合做早操，並準備接下來健走。金湖鎮則一大早選在金湖國小升旗台升旗，也同樣緊接元旦健走活動。

金寧鄉於今清晨6時30分展開元旦升旗典禮暨全民健走活動，長長人龍沿著道路健走，相當熱鬧。金沙鎮則於金沙國小司令台前舉行元旦升旗，不少民眾一早就到場迎接新年第一道曙光。烈嶼鄉一早於東林複合式運動場升旗，近千名軍民隨即健走，場面壯觀且隆重。

連江縣政府今年主要在南竿鄉福澳運動場舉行113年元旦升旗暨健走活動，縣長王忠銘、立委陳雪生、議長張永江等都到場參與，升旗完後大合唱「明天會更好」，並在介壽龍隊、雲台獅隊及婦女會韻律操暖場後邁步出發健走。

另外，東引鄉公所一早也在剛啟用不久的聯合辦公大樓廣場舉行升旗典禮，隨後並由婦女會成員帶動軍民一起做健身操，展現活力與熱情，場面熱鬧而溫馨。南竿與東引兩地軍民皆踴躍，總計加起來有破千人參加。

連江縣東引鄉公所一早也在剛啟用不久的聯合辦公大樓廣場舉行升旗典禮，隨後並由婦女會成員帶動軍民一起做健身操，展現活力與熱情，場面熱鬧而溫馨。圖／連江縣政府提供
連江縣東引鄉公所一早也在剛啟用不久的聯合辦公大樓廣場舉行升旗典禮，隨後並由婦女會成員帶動軍民一起做健身操，展現活力與熱情，場面熱鬧而溫馨。圖／連江縣政府提供
連江縣政府今年主要在南竿鄉福澳運動場舉行113年元旦升旗暨健走活動，超過600人參與，場面壯觀。圖／連江縣政府提供
連江縣政府今年主要在南竿鄉福澳運動場舉行113年元旦升旗暨健走活動，超過600人參與，場面壯觀。圖／連江縣政府提供
金門縣五鄉鎮今個別辦理升旗典禮，並都結合健走活動，吸引眾多民眾參與，總計各地人數超過6000人；金湖鎮一大早選在金湖國小升旗台升旗，也同樣緊接元旦健走活動。圖／取自金湖鎮公所臉書
金門縣五鄉鎮今個別辦理升旗典禮，並都結合健走活動，吸引眾多民眾參與，總計各地人數超過6000人；金湖鎮一大早選在金湖國小升旗台升旗，也同樣緊接元旦健走活動。圖／取自金湖鎮公所臉書
金門縣烈嶼鄉一早於東林複合式運動場升旗，近千名軍民隨即健走，場面壯觀且隆重。圖／取自烈嶼鄉公所臉書
金門縣烈嶼鄉一早於東林複合式運動場升旗，近千名軍民隨即健走，場面壯觀且隆重。圖／取自烈嶼鄉公所臉書
金門縣烈嶼鄉一早於東林複合式運動場升旗，近千名軍民隨即健走，場面壯觀且隆重。圖／取自烈嶼鄉公所臉書
金門縣烈嶼鄉一早於東林複合式運動場升旗，近千名軍民隨即健走，場面壯觀且隆重。圖／取自烈嶼鄉公所臉書

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