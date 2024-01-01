屏東縣幸福巴士31輛行駛44條路線 提升原鄉就醫就學

屏東縣推動幸福巴士，縣府統計有31輛巴士行駛44條路線，其中近期新增兩條路線，霧台鄉大武部落，以就學、生活所需為核心，縣府偕同中山大學輔導大武協會成立市區汽車客運業，擴大幸福巴士服務範圍，提升原偏鄉就學、就醫、日常採買、洽公等接駁服務便利性，今年也規畫輔導高樹、琉球等鄉。

屏東縣政府交通旅遊處表示，改善縣內公共運輸服務，原鄉地區因偏遠，長期交通不便，更是縣府推動公車改革的重中之重。配合交通部公路局推動公路公共運輸計畫，縣府與中央、當地公所推動偏鄉「幸福巴士」政策，讓公所雇用在地青年接送鄉內長者或幼童就醫就學。

交旅處表示，9個原鄉、枋山鄉及萬巒鄉，依照不同客群的需求，提供最後一哩路的公共運輸服務為目標，強化居民與各大生活場域間的互動連結，有31輛巴士、行駛44條路線，今年規畫輔導高樹、琉球等鄉。

屏東縣霧台鄉雖有公路客運8233路線通過，但站點多設台24線，無法深入部落，霧台鄉公所現有幸福巴士量能已不足因應，中山大學協助霧台鄉大武社區發展協會盤點需求及規畫路線，經縣府輔導提案，獲交通部公路局補助營運費，服務霧台鄉2條路線。

交旅處表示，霧台大武幸福巴士，社區、公所各有一輛車，但司機僅一位，會輔導部落族人考取職業駕駛相關證照；現階段，大武就學線每周一至周五固定行駛兩班次大武村及霧台國小，大武線採彈性預約，詳細資訊可至交旅處官網查詢。

交旅處表示說，持續輔導原偏鄉地區滾動檢討，只要當地有接駁需求，不論增加車輛或營運費，縣府支持，爭取交通部公運計畫經費，維持基本民行權益，提供民眾所需要的交通服務。