屏東縣多個鄉鎮舉辦元旦升旗健走 候選人連趕場
今天是元旦，屏東縣33鄉鎮市，屏東市公所、潮州鎮公所、內埔鄉公所、三地門鄉公所等多個鄉鎮公所舉辦元旦升旗典禮，也有住戶大樓自發性舉辦升旗，選舉將屆，屏縣第一選區（屏北）立委候選人黃明賢今一早就連趕三場升旗典禮，屏東市公所、屏東市崇大新城、勝利新城三場升旗典禮。
屏東市公所舉辦元旦升旗典禮，今天一早市公所前廣場聚集健行人潮，清晨6點半準時開始，由屏東女中樂儀隊舉旗進場，隨後緊跟著國旗裝揮舞國旗的熱情民眾，屏東市長周佳琪領唱，一起唱國歌，在樂聲中仰望冉冉升起的國旗，獻上誠摯的祝福，祈願新的一年平安美滿。
周佳琪說，新的一年，會率領市公所團隊繼續做好市政，為市民爭取更好福祉；為慶祝屏東市90周年生日快樂，市公所規畫90風華系列活動，邀請市民朋友創造新的屏東印象，文化需要透過群眾的關注，才能被賦予生命性及延續性、迎向屏東市新風華，屏東市元旦健行沿縣民公園全程約4公里。
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