高雄元旦升旗發放5000張限量一卡通 民眾大排長龍

高雄市元旦升旗典禮今早在市立文化中心盛大登場，在四維國小合唱團領唱國歌中一起迎接嶄新的2024年。今年發放5000張由插畫家馬里斯設計的限量版一卡通，清早6點就有民眾大排長龍，升旗典禮中大家也開心揮舞國旗，高喊新年快樂，呈現「萬物蓬勃」的新氣象。

元旦升旗典禮由高雄市政府及高雄市議會聯手主辦，今年以「萬物蓬勃、共進發展」為主題，安排高雄女中樂儀隊、中華藝術學校以鼓、旗、舞活力開場，另安排「十鼓擊樂團」以鼓聲結合笛聲帶來精采的演出，最終由海軍陸戰隊樂儀隊壓軸登場，表演振奮人力的精湛陸戰槍法，樂儀隊中有兩名女性軍官，展現巾幗不讓鬚眉氣勢。

今年由榮獲全國音樂比賽特優的四維國小合唱團領唱國歌，議長康裕成及市長陳其邁帶領府會團隊為新的一年祈福，現場吸引近萬人參加。

議長康裕成表示，揮別過去疫情陰霾，看到百工、百業重現生機，高雄在議會與市府攜手共進下，蓬勃發展呈現嶄新風貌，讓大家看到高雄已經改變了，高雄蛻變為魅力、智慧、科技城市，也變得更漂亮。議會去年在性別平等、淨零碳排重要議題都有突破性作為，希望不負市民所託。

市長陳其邁向市民報告，高雄市去年在天下雜誌城市競爭力調查，從2019年六都最後一名晉階到6都第一名，當中有4項是第一名 另台積電到高雄設廠、捷運四線齊發、輕軌成圓，社宅今年也朝向2萬戶邁進，去年辦了117場演唱會，帶來139萬人潮45億產值，躍升文藝之都，未來將持續帶領高雄起飛，邁向智慧、宜居、幸福、魅力高雄。