元旦升旗典禮 陳其邁：高雄從文化沙漠變文藝之都

高市府今天舉行民國113年元旦升旗典禮，市長陳其邁致詞細數去年高雄各項建設，整年辦了117場演唱會、帶來139萬人潮，創造45億元產值，從文化沙漠蛻變成文藝之都。

迎接龍年到來，高雄市議會與高雄市政府上午在文化中心共同舉辦「高雄市各界慶祝中華民國113年元旦升旗典禮」，今年以「萬物蓬勃，共進發展」為主題，並以插畫家馬里斯設計的一卡通圖像延伸，象徵龍身纏繞光芒，代表市府及議會合作，帶動高雄新的一年萬物蓬勃，促進經濟發展。

陳其邁致詞時首先感謝市議會過去1年理性問政、監督市府，才能攜手合作與所有市民共同交出好的市政成績。也讓去年雜誌評比「永續幸福城市大調查」中，高雄從2019年六都最後1名，最後一舉奪冠，且在4個面向評比都拿下第一，這是大家一起努力成果。

陳其邁說，過去一整年台積電在高雄設廠、捷運四線齊發，高雄輕軌成圓，社會住宅1萬5000戶開始動工，今年更以2萬戶目標努力。此外去年高雄辦了117場演唱會，帶來139萬人潮，創造新台幣45億元產值，從文化沙漠蛻變成文藝之都。民主政治就是透過一次又一次選舉，檢驗與實踐國家願景及理想，未來市府團隊將持續推動各項政策，帶領高雄起飛。

高雄市議長康裕成表示，今年是市議會與高市府合辦升旗典禮的第9年，新的一年高雄已揮別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、煥發生機，看到高雄的改變，在性別平等、淨零碳排及智慧科技都交出亮麗的成績單。