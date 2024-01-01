快訊

被一輛老豐田擊落！Tesla Cybertruck全球首撞 車主超心痛

50萬網羅費賣孩子？解禁是否釀惡性挖角 教練：一刀切不恰當

馬桶糞水倒噴地板全毀 法官查汙水公管堵塞判管委會賠償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦升旗典禮 陳其邁：高雄從文化沙漠變文藝之都

中央社／ 高雄1日電
為迎接龍年到來，高雄市議會與高雄市政府1日上午在文化中心共同舉辦「高雄市各界慶祝中華民國113年元旦升旗典禮」，市長陳其邁（前右5）與議長康裕成（前左4）等人出席。 中央社
為迎接龍年到來，高雄市議會與高雄市政府1日上午在文化中心共同舉辦「高雄市各界慶祝中華民國113年元旦升旗典禮」，市長陳其邁（前右5）與議長康裕成（前左4）等人出席。 中央社

高市府今天舉行民國113年元旦升旗典禮，市長陳其邁致詞細數去年高雄各項建設，整年辦了117場演唱會、帶來139萬人潮，創造45億元產值，從文化沙漠蛻變成文藝之都。

迎接龍年到來，高雄市議會與高雄市政府上午在文化中心共同舉辦「高雄市各界慶祝中華民國113年元旦升旗典禮」，今年以「萬物蓬勃，共進發展」為主題，並以插畫家馬里斯設計的一卡通圖像延伸，象徵龍身纏繞光芒，代表市府及議會合作，帶動高雄新的一年萬物蓬勃，促進經濟發展。

陳其邁致詞時首先感謝市議會過去1年理性問政、監督市府，才能攜手合作與所有市民共同交出好的市政成績。也讓去年雜誌評比「永續幸福城市大調查」中，高雄從2019年六都最後1名，最後一舉奪冠，且在4個面向評比都拿下第一，這是大家一起努力成果。

陳其邁說，過去一整年台積電在高雄設廠、捷運四線齊發，高雄輕軌成圓，社會住宅1萬5000戶開始動工，今年更以2萬戶目標努力。此外去年高雄辦了117場演唱會，帶來139萬人潮，創造新台幣45億元產值，從文化沙漠蛻變成文藝之都。民主政治就是透過一次又一次選舉，檢驗與實踐國家願景及理想，未來市府團隊將持續推動各項政策，帶領高雄起飛。

高雄市議長康裕成表示，今年是市議會與高市府合辦升旗典禮的第9年，新的一年高雄已揮別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、煥發生機，看到高雄的改變，在性別平等、淨零碳排及智慧科技都交出亮麗的成績單。

為迎接龍年到來，高雄市議會與高雄市政府1日上午在文化中心共同舉辦「高雄市各界慶祝中華民國113年元旦升旗典禮」，以「萬物蓬勃，共進發展」為主題。 中央社
為迎接龍年到來，高雄市議會與高雄市政府1日上午在文化中心共同舉辦「高雄市各界慶祝中華民國113年元旦升旗典禮」，以「萬物蓬勃，共進發展」為主題。 中央社

高雄市 元旦升旗 陳其邁

延伸閱讀

高雄元旦升旗發放5000張限量一卡通 民眾大排長龍

高雄跨年晚會爆推擠意外 陳其邁還原「持刀烏龍」：市府會更精進

影／高雄跨年驚傳有人持刀 陳其邁稱「12分鐘恢復正常」：未見可疑人士

睽違10年！黃色小鴨重磅回歸高雄 陳其邁呼籲：別忘戴墨鏡

相關新聞

高雄最美麗青工副總會長不敵病魔 張惟晴：我不是天生的鬥士

2022年曾接受國民黨徵召，參與高雄第五選區市議員的候選張惟晴，驚傳病逝享年36歲，她兄姊在張惟晴臉書粉絲專頁張貼訃告，...

高雄跨年晚會爆推擠意外 陳其邁還原「持刀烏龍」：市府會更精進

高雄跨年晚會昨驚傳有人遭砍！造成現場民眾驚慌推擠受傷，高雄市長陳其邁今早主持元旦升旗典禮後還原現況，指第一時間有民眾提到...

頂落山風迎2024年第1道曙光 墾丁龍磐公園吸引千人朝聖

屏東縣恆春鎮墾丁龍磐公園今晨湧進逾千名遊客入園，眾人穿著保暖衣物頂著強烈刺骨寒風，在元旦迎接新年第1道曙光，可惜雲層過厚...

元旦升旗典禮 陳其邁：高雄從文化沙漠變文藝之都

高市府今天舉行民國113年元旦升旗典禮，市長陳其邁致詞細數去年高雄各項建設，整年辦了117場演唱會、帶來139萬人潮，創...

高雄輕軌又有綠巨人隧道 路網今成圓至2月25日搭車免錢　

歷經十年施工，高雄輕軌今終於路網成圓，下午三點將由總統蔡英文親自主持通車儀式，輕軌將由現行31站，增加至38站，搭乘一圈...

屏東縣公教單身聯誼即起報名 走訪潮州挑戰實境解謎

屏東縣府連年舉辦公教單身聯誼活動，今年度規畫上、下半年各一場，上半年將在今年2月24日登場，帶領單身男女一起走訪潮州日式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。