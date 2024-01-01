高雄最美麗青工副總會長不敵病魔 張惟晴：我不是天生的鬥士

2022年曾接受國民黨徵召，參與高雄第五選區市議員的候選張惟晴，驚傳病逝享年36歲，她兄姊在張惟晴臉書粉絲專頁張貼訃告，向大家表示「惟晴在去年12月30日離開我們的世界，成為最可愛、最美麗的小天使，輕輕飄向天堂，成為那裡最璀璨的星」，讓親友哀痛不已。

高雄青工總會副會長張惟晴，2022年獲國民黨徵召提名，參選高雄市第五選區大社、大樹、仁武、鳥松區市議員，名片上印著「「惟有好心晴 就是不一樣」爭取認同，最後因同黨瓜分選票而成「落選頭」。曾任高雄市高雄女國際青年商會會長、中國國民黨第21屆黨代表、高雄市燕巢青工會長。

今年1月底她在臉書透露，半年多前發現肚子變大，體重下降，就醫發現長了兩顆腫瘤，一顆7公分、一顆27公分。抗病魔時曾在臉書寫下，自己不是一個天生的鬥士，感謝我有一群一路相伴神隊友，我的家人和愛我的朋友們。

張惟晴的兄姐在她的臉書粉絲專頁發文，指在這星光黯淡的日子裡，心中充滿著無法言喻的悲傷，向大家傳達家庭中無法彌補的巨大損失。「我們親愛的妹妹，我們心中永遠的寶貝張惟晴，已於民國112年12月30日，離開我們的世界」。

文中表示，在她短暫卻充滿愛的一生中，惟晴以純真、善良與熱情感動了我們每一個人。她的離去，讓天空多了一顆明亮的星，但我們的世界卻失去了一道光。