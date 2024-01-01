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太驚喜！2024阿里山日出慢20分 突衝破山頂厚雲乍現

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2024阿里山日出太陽慢20分，突衝破山頂厚雲，乍現照亮大地。記者呂慧瑜／攝影
2024阿里山日出太陽慢20分，突衝破山頂厚雲，乍現照亮大地。記者呂慧瑜／攝影

2024年阿里山第一道曙光，原預計清晨7點3分出現，但因玉山群峯頂雲層厚撲空，沒想到7點25分陽光突充破雲層乍現，遊客驚呼，「哇！太陽出來了！」驚呼連連直說，真的是太幸運了，這次能看見壯闊美麗的日出雲海大景，6度寒冷中等待2小時多是值得的。

「太幸運了！我們有等到日出！」來自高雄的郭姓遊客說，雖然沒看到太陽慢慢從山巒出現，但能看到乍現也很開心，不虛此行啦！慢了快20多分鐘，暖陽照亮大地，天氣很好很舒服，美好的事總是值得等待的。

阿里山日出印象音樂會從2002年開辦至今邁入第21年，凌晨5點半天色未亮，往祝山觀日平台步道就已是滿滿人潮，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、AIT高雄分處處長張子霖、泰國駐台代理大使馬化欣等貴賓與近千名遊客在樂團「三聲齊響」大合演「歡樂頌」迎接曙光。

阿里山 嘉義

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