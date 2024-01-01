台南跨年晚會迎接400年 22萬人同場狂歡 五堅情獨秀1小時

「2024台南好Young」跨年晚會，集結台、韓、日、港15組重磅藝人卡司，7小時馬拉松式的演出，狂歡整夜引爆南台灣夜空，3分鐘的煙火秀後，4度擔綱台南跨年嘉賓的五堅情，獨秀1小時，再掀晚會高潮。

市長黃偉哲表示，選擇來台南跨年是最幸福也是最幸運的，因為跨年倒數後迎接的是台南400里程碑。他說，「台南作為台灣第一座城市，我們有更強烈的使命感，建構更好的台南」，並承諾繼續做得更好，讓市民過得更好。

跨年晚會上有紫月光熱情有勁的演出，近年跨足戲劇、主持界的豆花妹蔡黃汝的迷人歌聲；率性女聲（格格）閻奕格的「滿格」、「不跟風的勇敢」、「也可以」，曲曲悅耳動人心弦；還有李玉璽的「能愛你有多久」、「再見了不安」、「放下‧旅行」、「我們青春」。

能歌善舞的AcQUA源少年一出場魅力四射，撼動台下粉絲的心；「PLAYBOYZ」呂植宇、香港超人氣歌手Tyson Yoshi「你不會一輩子的愛上我 Glad That We Met」台上台下互動頻繁，尖叫聲不斷。雙人搖滾樂團JADE發揮獨特唱功「All Right」「森林人」，讓人見識金曲功力。

同樣是金曲常客的艾怡良，一連5首歌曲，台下粉絲欲罷不能；同樣引爆現場的是來自台南的嘻哈歌手大支，另，金曲最佳新人持修，首次參加跨年晚會就把獨家獻給台南，粉絲們抱以熱情的掌聲；嗨聲不斷因為卡莉怪妞上台，連續多首日文歌，台上台下連成一氣；第59屆最佳原創電影歌曲獎的新世代創作天王周興哲，情歌魅力無法擋，從「怎麼了」「摯友」讓台下如癡如醉；但最讓人驚喜的是周興哲與韓流女神金世正同台演唱，讓現場嗨到最高點。