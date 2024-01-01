義大跨年煙火無人機造流星雨 6萬人擠滿樂園與校園

義大世界跨年煙火邁入第15年，今年依舊準備了全台施放時間最長的999秒煙火，更搭配無人機創作出全台首次出現的流星雨煙火，預估入園觀賞煙火人次突破6萬人。

為了迎接2024的到來，今年義大世界一如過往，準備了999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引6萬人到場欣賞，超過百米大面寬的「巨型飛字煙火」震撼開場，跨年前保密到家的獨家彩蛋「祈願流星雨煙火」，搭配F4成名曲「流星雨」，畫面逼真，原來是用無線遙控無人機搭載，在空中定位後施放斜角煙火，這也是台灣首次如此嘗試。

整場展演亮點不斷，還有「幻象變色煙火」、「展翅煙火」、「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等璀璨花火，用最精彩的視聽覺夢幻饗宴，陪伴大家歡慶新年第一天。