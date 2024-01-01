義大跨年煙火無人機造流星雨 6萬人擠滿樂園與校園

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
義大世界周圍道路也站滿觀賞煙火人潮。記者蔡世偉／攝影
義大世界周圍道路也站滿觀賞煙火人潮。記者蔡世偉／攝影

義大世界跨年煙火邁入第15年，今年依舊準備了全台施放時間最長的999秒煙火，更搭配無人機創作出全台首次出現的流星雨煙火，預估入園觀賞煙火人次突破6萬人。

為了迎接2024的到來，今年義大世界一如過往，準備了999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引6萬人到場欣賞，超過百米大面寬的「巨型飛字煙火」震撼開場，跨年前保密到家的獨家彩蛋「祈願流星雨煙火」，搭配F4成名曲「流星雨」，畫面逼真，原來是用無線遙控無人機搭載，在空中定位後施放斜角煙火，這也是台灣首次如此嘗試。

整場展演亮點不斷，還有「幻象變色煙火」、「展翅煙火」、「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等璀璨花火，用最精彩的視聽覺夢幻饗宴，陪伴大家歡慶新年第一天。

義大世界表示，今年許多人為了觀看煙火紛紛提早到場佔位，下午四點開放參與星光趴的人潮入場，當時預估就破萬人，接著人潮陸續進場，飯店廣場、周邊道路，滿滿人潮，就連義守大學校園也是坐滿人，最終入場觀賞煙火人數預估突破6萬人次。

義大世界煙火長達999秒，為全台施放時間最長的煙火。記者蔡世偉／攝影
義大世界煙火長達999秒，為全台施放時間最長的煙火。記者蔡世偉／攝影
義大跨年煙火首度嘗試全台首創無人機施放流星雨煙火。記者蔡世偉／翻攝
義大跨年煙火首度嘗試全台首創無人機施放流星雨煙火。記者蔡世偉／翻攝
義守大學綜合教學大樓前廣場與階梯都坐滿早早來佔位的民眾。記者蔡世偉／攝影
義守大學綜合教學大樓前廣場與階梯都坐滿早早來佔位的民眾。記者蔡世偉／攝影
飯店前廣場擠滿人潮。記者蔡世偉／攝影
飯店前廣場擠滿人潮。記者蔡世偉／攝影
義大世界跨年煙火因濃煙，導致中低空煙火遭煙霧籠罩甚為可惜。記者蔡世偉／攝影
義大世界跨年煙火因濃煙，導致中低空煙火遭煙霧籠罩甚為可惜。記者蔡世偉／攝影

義大世界 跨年 流星雨

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