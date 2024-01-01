台泥舊廠活化 串聯柴山休憩廊道

高雄市政府攜手台泥公司活化舊廠區，在鼓山預拌廠舊址新設連接柴山登山步道的登山口與停車場，市長陳其邁昨視察成果，並帶頭登踩新啟用步道，他肯定空間活化更新成果，並表示這是距離輕軌、台鐵站最近、最方便登山口，便利交通除實現綠色減碳生活，也助市民、遊客親山遊憩更便利。

台泥鼓山廠1994年停產，預拌場遷廠，相關設備拆除後，廣大腹地閒置荒廢，市府與台泥合作在鼓山內惟地區投入經費，打造高雄圳沿岸景觀步道、柴山滯洪池公園，及輕軌鼓山站等相關公共建設，台泥廠址成為進入柴山休憩與生態廊道串聯點，也串聯愛河、翻轉當地環境。

陳其邁表示，環保、工務、交通局一起努力，在1個月內優化登山口停車場及連接柴山登山步道，此登山口是距離輕軌及台鐵最近的登山口，在輕軌C18鼓山站下車，步行10分鐘就可到，停車位充足，也方便民眾。

市議員簡煥宗表示，柴山是郊山，離高雄市又近，是許多民眾喜歡休憩點，但北鼓山登山口長期停車位不足，車輛進出社區影響安寧，鼓山二路西側停車場設立後可紓解這問題，也活化閒置場域。

李姓登山客表示，新完工登山口和停車場環境不錯，提供登山健行多一個選擇，建議市府多設幾處公共廁所，讓登山者更方便。