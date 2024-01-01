暌違10年 黃色小鴨1月27日高雄亮相

暌違10年，「黃色小鴨」回來了！高雄市長陳其邁昨宣布，1月27日起到2月25日黃色小鴨將回歸高雄展出，當年黃色小鴨矗立光榮碼頭，曾吸引390萬人潮，創造10億觀光產值，年輕人認為是「世代的回憶」，議員認為可提高城市能見度，但也提醒市府，除辦煙火般活動，也應推動周邊都市更新與發展。

充滿療癒風格的黃色小鴨，2013年9月19日首度巡迴台灣，首站在高雄光榮碼頭，黃色小鴨再次來台，市府各局處都動起來，雖然陳其邁記者會上賣關子，要大家拭目以待。據了解，市府仍屬意黃色小鴨安置在10年前老位置，希望以黃色小鴨角度，看見高雄港際10年來的變化與發展。

陳其邁表示，擔任代理市長時，推倒高港高牆，整體海岸邊隨著流行音樂中心、旅運大樓落成等建設，高雄天際線有了重大改變。歷經10年治理，將城市美學融入地景，高雄蛻變了，許多國際巨星、藝文團體來此演出，再度邀請黃色小鴨燈會亮相，見證亞洲新灣區新風貌。

上次來台的黃色小鴨高18公尺高，是世界第二、亞洲最高，市府指出，這次呈現方式有所變化，大小尚未確認，但今年香港6月慶祝黃色小鴨訪港10周年，展出「一對」黃色小鴨，象徵好事成雙，這次來高雄應不會形單影隻。會不會呼朋引伴相偕來台，也引發鴨迷猜想。

年輕人李芳說，10年前看黃色小鴨時還是國中生，感覺超新鮮，而今小鴨再來，有空一定去看看，「算是一個世代的回憶吧！」

市議員黃紹庭表示，溫暖的高雄冬天也適合旅遊，黃色小鴨來高雄，可提高城市能見度，樂見其成。但市府應注意，愛河灣光榮碼頭附近苓雅寮、鹽埕區，是高雄市人口移出最多區域，市府除辦活動，也應規畫推動周邊都市更新與發展。

黃色小鴨2013年最後一天在基隆港展出時突然「爆消」，變成一片鴨皮癱在水面上，高雄市府表示，有考量天候、水域各種情況，對廠商施作、工作也有嚴格要求，要讓黃色小鴨美美的陪大家過年。