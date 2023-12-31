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高市議員前候選人張惟晴離世享年36歲 家屬舉行追思禮拜
2022年國民黨高雄市議員第五選區前候選人張惟晴驚傳離世，家屬在臉書社群「張惟晴 惟有好心晴」公布這項訊息及訃聞，「我們親愛的妹妹，我們心中永遠的寶貝張惟晴，已於民國112年12月30日，離開我們的世界，成為最可愛、最美麗的小天使，輕輕飄向天堂，成為那裡最璀璨的星。」享年36歲。
高雄青工總會副會長張惟晴，2022年獲國民黨徵召提名，參選高雄市第五選區大社、大樹、仁武、鳥松區市議員，名片上印著「「惟有好心晴 就是不一樣」爭取認同，最後因同黨瓜分選票而成「落選頭」。她曾任高雄市高雄女國際青年商會會長、中國國民黨第21屆黨代表、高雄市燕巢青工會長。
張惟晴的家人說，在惟晴短暫卻充滿愛的一生中，以她的純真、善良與熱情感動了我們每一個人。她的離去，讓天空多了一顆明亮的星，但我們的世界卻失去了一道光。
張家將在1月11日上午9點舉行追思禮拜，10點半在高雄市殯儀館景德廳公祭，表達對她無盡的愛與思念。
家屬指出，在這個凝重的時刻，讓我們的心與愛聚集一處，共同懷抱對惟晴的愛與回憶，感受她給予我們的溫暖和力量，她在我們心中的位置永遠不會被取代。在這次聚會中，讓我們分享那些關於惟晴的故事，讓她的笑容在我們的記憶中永存。
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