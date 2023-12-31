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影／高雄瘋跨年！羅杰夫Jeff Satur現場彩排 姐姐謝金燕壓軸演出

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
泰國歌手羅杰夫Jeff Satur今下午在現場綵排。圖／高市府提供
泰國歌手羅杰夫Jeff Satur今下午在現場綵排。圖／高市府提供

2024高雄跨年晚會今晚在夢時代廣場登場，姐姐謝金燕壓軸演出，許多民眾早在中午後陸續到現場卡位，由於今下午高雄氣溫高達攝氏28、29度，許多民眾脫到只剩短袖，坐在舞台前守候，氣溫與氣氛一樣high。

高雄跨年晚會今晚6點15分展開，將由莎莎與浩角翔起主持，下午泰國歌手羅杰夫Jeff Satur抵達現場綵排，展現超強唱功與親和力，說中文向打招呼，喊話今晚要唱歌給大家聽，巨星魅力讓台下歌迷尖叫聲不斷。

昨天包括玖壹壹、滅火器、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Ozone、PINK FUN等卡司，還有姐姐謝金燕均已先登台彩排。

高雄跨年必看的240秒亞灣跨年花火，明天凌晨零時施放，最大8吋、超過7千發，搭配搖滾天團Coldplay神曲〈A Sky Full of Stars〉，比去年時間更長、規模更大，在會場周邊就能觀賞，最佳觀賞點有時代大道、中華五路人行道、金鞏橋、時代公園及前鎮之星等。

無法到跨年現場同樂的朋友，也可在家觀看直播，通路橫跨電視、網路、串流平台、廣播。晚間6點15分開始，LINE TODAY、陳其邁市長/高雄市政府/高雄旅遊網等臉書粉專、民視綜藝娛樂YouTube頻道全程直播，晚間6點半播出，觀眾可透過中華電信MOD、Hami Video、民視第一台、高雄廣播電臺FM94.3、HitFM90.1高屏廣播電台一起跨年，民視無線台也將於晚間10點加入轉播。更多高雄跨年系列活動資訊，請上官網 https://kaohsiung2024.tw/

泰國歌手羅杰夫Jeff Satur今下午在現場綵排。圖／高市府提供
泰國歌手羅杰夫Jeff Satur今下午在現場綵排。圖／高市府提供
今中午後許多歌迷已提早到夢時代廣場前卡位。記者吳慧芬／攝影
今中午後許多歌迷已提早到夢時代廣場前卡位。記者吳慧芬／攝影

跨年晚會 高雄市 陳其邁

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