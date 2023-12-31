聽新聞
test
0:00 / 0:00
睽違10年！黃色小鴨重磅回歸高雄 陳其邁呼籲：別忘戴墨鏡
睽違10年，黃色小鴨回來了！高雄市長陳其邁宣布，明年1月27日起民眾將會再次在高雄看見黃色小鴨的身影。10年前黃色小鴨矗立在高雄港愛河灣，吸引了近400萬人潮前來，這次會以何種方式呈現呢？市長刻意賣關子，請大家拭目以待。
今天高雄市長陳其邁帶領市府各局處首長，出席「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」發布記者會，宣布睽違10年，黃色小鴨將再次蒞臨高雄。市長表示在1月27日到2月25日黃色小鴨將重磅回歸高雄，一起見證這十年高雄的進步。
陳其邁表示，高雄這幾年從工業城市蛻變為文藝之都，洗刷過去被嘲笑「文化沙漠」的汙名，如今許多國際巨星、藝文團體紛紛來到高雄演出，讓高雄從文化沙漠變綠洲，成森林，全靠市民、文化團體與市府團隊共同努力才能完成。
高雄市這十年的一個變化，從高流到展覽館、大港橋、棧貳庫、旅運大樓、總圖等等，也讓來台場勘的巨型黃色小鴨創作人弗洛倫泰因·霍夫曼驚豔，希望能從這次黃色小鴨的重磅回歸，高雄的翻轉與改變能徹底展現在國人面前。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言