睽違10年！黃色小鴨重磅回歸高雄 陳其邁呼籲：別忘戴墨鏡

睽違10年，黃色小鴨回來了！高雄市長陳其邁宣布，明年1月27日起民眾將會再次在高雄看見黃色小鴨的身影。10年前黃色小鴨矗立在高雄港愛河灣，吸引了近400萬人潮前來，這次會以何種方式呈現呢？市長刻意賣關子，請大家拭目以待。

今天高雄市長陳其邁帶領市府各局處首長，出席「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」發布記者會，宣布睽違10年，黃色小鴨將再次蒞臨高雄。市長表示在1月27日到2月25日黃色小鴨將重磅回歸高雄，一起見證這十年高雄的進步。

陳其邁表示，高雄這幾年從工業城市蛻變為文藝之都，洗刷過去被嘲笑「文化沙漠」的汙名，如今許多國際巨星、藝文團體紛紛來到高雄演出，讓高雄從文化沙漠變綠洲，成森林，全靠市民、文化團體與市府團隊共同努力才能完成。