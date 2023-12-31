台泥鼓山預拌廠舊址設登山口停車場 打造柴山休憩廊道

高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址，新設登山口停車場及連接柴山登山步道，今天啟用，成為距離輕軌沿線站點最近的登山口。高雄市長陳其邁感謝台泥出借土地，與市府合作，實現城市內老舊重工業廠區活化，提升鼓山內惟地區周邊整體環境品質，並串聯愛河與柴山的生態廊道，翻轉當地環境。

台泥鼓山廠1994年停產，預拌場107年遷廠，110年拆除相關製程設備，廣大腹地閒置荒廢。環保局長張瑞琿指出，市府在鼓山內惟地區投入經費，打造高雄圳沿岸景觀步道、柴山滯洪池公園及輕軌鼓山站等相關公共建設，台泥廠址所在地理位置，成為民眾親近柴山休憩與自然生態廊道的重要串聯節點，市府經歷多次協商，終於說服台泥出借土地，進行場域活化改造。

陳其邁表示，環保、工務、交通局一起努力，在短短一個月內優化登山口停車場及連接柴山登山步道。此登山口是距離輕軌及台鐵最近的一個登山口，在輕軌C18鼓山站下車，只要步行10分鐘就可以走到登山口；此處停車位數量充足，方便民眾。他並提醒大家，登山不要餵猴子、垃圾要帶下山，共同維護環境品質。

鼓山二路西側停車場位於鼓山二路274號對面。登山口停車場總計有221格汽車停車位，每次（4小時）30元，當日最高80元；機車停車位187格，每次收費10元。鼓山三路東側也正興建另一處停車場，規畫有10個大客車停車位、234格汽車停車位以及211格機車停車位，預計在農曆年前啟用。未來搭配周邊公車站或動物園接駁車輛，可疏解遊客進出柴山山區道路與壽山動物園的交通量。

市議員簡煥宗表示，柴山是郊山，離高雄市又近，是許多民眾喜歡的休憩點。北鼓山登山口長期面臨停車位不足，影響社區安寧，鼓山二路西側停車場可以紓解這個問題，活化了閒置場域。