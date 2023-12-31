快訊

校園割頸案被害學生父提醒網路冒名多 老師再發文談心情

衛視頻道倒數最後一天 發文告別網感傷「再見童年時光」

影／老人過馬路到一半變紅燈！ 騎士1霸氣舉動引網論戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台泥鼓山預拌廠舊址設登山口停車場 打造柴山休憩廊道

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址新設登山口停車場及公廁。記者徐如宜／攝影
高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址新設登山口停車場及公廁。記者徐如宜／攝影

高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址，新設登山口停車場及連接柴山登山步道，今天啟用，成為距離輕軌沿線站點最近的登山口。高雄市長陳其邁感謝台泥出借土地，與市府合作，實現城市內老舊重工業廠區活化，提升鼓山內惟地區周邊整體環境品質，並串聯愛河與柴山的生態廊道，翻轉當地環境。

台泥鼓山廠1994年停產，預拌場107年遷廠，110年拆除相關製程設備，廣大腹地閒置荒廢。環保局長張瑞琿指出，市府在鼓山內惟地區投入經費，打造高雄圳沿岸景觀步道、柴山滯洪池公園及輕軌鼓山站等相關公共建設，台泥廠址所在地理位置，成為民眾親近柴山休憩與自然生態廊道的重要串聯節點，市府經歷多次協商，終於說服台泥出借土地，進行場域活化改造。

陳其邁表示，環保、工務、交通局一起努力，在短短一個月內優化登山口停車場及連接柴山登山步道。此登山口是距離輕軌及台鐵最近的一個登山口，在輕軌C18鼓山站下車，只要步行10分鐘就可以走到登山口；此處停車位數量充足，方便民眾。他並提醒大家，登山不要餵猴子、垃圾要帶下山，共同維護環境品質。

鼓山二路西側停車場位於鼓山二路274號對面。登山口停車場總計有221格汽車停車位，每次（4小時）30元，當日最高80元；機車停車位187格，每次收費10元。鼓山三路東側也正興建另一處停車場，規畫有10個大客車停車位、234格汽車停車位以及211格機車停車位，預計在農曆年前啟用。未來搭配周邊公車站或動物園接駁車輛，可疏解遊客進出柴山山區道路與壽山動物園的交通量。

市議員簡煥宗表示，柴山是郊山，離高雄市又近，是許多民眾喜歡的休憩點。北鼓山登山口長期面臨停車位不足，影響社區安寧，鼓山二路西側停車場可以紓解這個問題，活化了閒置場域。

今天來登山的李女士說，新整理的登山口和停車場看起來很不錯，給民眾多一個選擇，希望能多設幾處廁所，給登山者方便。

高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址，新設登山口停車場及連接柴山登山步道。記者徐如宜／攝影
高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址，新設登山口停車場及連接柴山登山步道。記者徐如宜／攝影
高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址新設登山口停車場，汽、機車格超過400個。記者徐如宜／攝影
高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址新設登山口停車場，汽、機車格超過400個。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，鼓山二路西側停車場登山口是距離輕軌及台鐵最近的一個登山口，在輕軌C18鼓山站下車，只要步行10分鐘就可以走到。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，鼓山二路西側停車場登山口是距離輕軌及台鐵最近的一個登山口，在輕軌C18鼓山站下車，只要步行10分鐘就可以走到。記者徐如宜／攝影
高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址新設登山口停車場今天啟用，市長陳其邁（右一）主持。記者徐如宜／攝影
高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址新設登山口停車場今天啟用，市長陳其邁（右一）主持。記者徐如宜／攝影
高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址，新設登山口停車場及連接柴山登山步道，今天啟用。記者徐如宜／攝影
高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址，新設登山口停車場及連接柴山登山步道，今天啟用。記者徐如宜／攝影
高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址新設登山口停車場及連接柴山登山步道，民眾希望能增設多數公廁。記者徐如宜／攝影
高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址新設登山口停車場及連接柴山登山步道，民眾希望能增設多數公廁。記者徐如宜／攝影

車位 柴山 停車場

延伸閱讀

攜手台泥活化舊廠區 高市打造柴山綠色生態廊道

財政部調降低碳水泥貨物稅 台泥、亞泥：助營建業減碳

全民權證／台泥 挑價內外5%

台泥獲惠譽信評BBB- 展望「穩定」

相關新聞

台泥鼓山預拌廠舊址設登山口停車場 打造柴山休憩廊道

高雄市政府在台泥鼓山預拌廠舊址，新設登山口停車場及連接柴山登山步道，今天啟用，成為距離輕軌沿線站點最近的登山口。高雄市長...

療癒森林系伴手禮 屏東來林小舖、美濃農會超市找得到

迎接新的一年，受歡迎具療癒感訪友伴手禮，現在到屏東來林小舖及高雄美濃農會未來超市都找得到。農業部林業保育署屏東分署為感謝...

來看姐姐！高雄跨年彩排星光閃閃 謝金燕睽違6年全新演出

2024高雄跨年晚會今晚在夢時代廣場登場，姐姐謝金燕擔綱壓軸演出，昨她與舞群低調彩排，為呈現完美的舞台做足萬全準備。睽違...

鳳山車站車位不足 議員：逼市民違停

高雄鳳山火車站「空中鳳城」明年3月完工，是首座結合電影院、百貨、運動中心及青創空間的四合一車站。民眾抱怨車站現有停車空間...

窮家小孩翻身變董事長 他高調送暖盼愛的力量正向循環

從水電工學徒一路拚到消防設施公司董座的張來川，事業有成後投入關懷弱勢族群，屏東恆春子弟的他，11年來為老家低收入戶送暖，...

攜手台泥活化舊廠區 高市打造柴山綠色生態廊道

為活化閒置空間提升環境品質，高市府於台泥鼓山預拌廠舊址，興建登山口停車場及連接柴山登山步道，是距輕軌沿線站點最近登山口，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。