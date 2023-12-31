療癒森林系伴手禮 屏東來林小舖、美濃農會超市找得到

迎接新的一年，受歡迎具療癒感訪友伴手禮，現在到屏東來林小舖及高雄美濃農會未來超市都找得到。農業部林業保育署屏東分署為感謝廣大森林之友對於山林製造支持，即起至2024年1月31日，在屏東分署臉書粉專上傳與山林製造選品合照，就有機會獲獨家研發的黃荊精油溫熱眼罩一盒。

屏東來林小舖位在屏東市蛋黃區，鄰近屏東縣政府青年創業聚落職人町，透過舊有宿舍活化，由在地文創公司-活下去國際重新設計、規畫營運，2023年5月22日誕生的森林系選品店-「來林小舖」品牌。

來林小舖透過選擇在地與國產材、友善環境、林下經濟等有關的文創商品、農特產品，讓民眾從生活物品中走進森林，店內以森林系的色調構成，實體樹木擺置錯落於店內，並以在地藍染布及燈光呈現森林中的光影，讓民眾一入店內就有「一秒到山林」歸屬感，在這裡還可以買到搶手的「奇幻之森」月曆與桌曆。

有別於一般農會超市的陳設，高雄美濃的農會超市在2021年翻修改造，從天花板、牆面一直到貨架全面使用國產材，從視覺、觸覺甚至是嗅覺都充盈著滿滿的木頭香氣，讓購物的過程更加療癒，改裝後的超市變時尚也很未來。除農產品販售，貨架上也看的到可愛的食蟹獴抱枕、拼圖、積木、黃荊香露、精油按摩棒組及小花蔓澤蘭防蚊液等滿滿森林系的限量商品。