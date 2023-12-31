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療癒森林系伴手禮 屏東來林小舖、美濃農會超市找得到
迎接新的一年，受歡迎具療癒感訪友伴手禮，現在到屏東來林小舖及高雄美濃農會未來超市都找得到。農業部林業保育署屏東分署為感謝廣大森林之友對於山林製造支持，即起至2024年1月31日，在屏東分署臉書粉專上傳與山林製造選品合照，就有機會獲獨家研發的黃荊精油溫熱眼罩一盒。
屏東來林小舖位在屏東市蛋黃區，鄰近屏東縣政府青年創業聚落職人町，透過舊有宿舍活化，由在地文創公司-活下去國際重新設計、規畫營運，2023年5月22日誕生的森林系選品店-「來林小舖」品牌。
來林小舖透過選擇在地與國產材、友善環境、林下經濟等有關的文創商品、農特產品，讓民眾從生活物品中走進森林，店內以森林系的色調構成，實體樹木擺置錯落於店內，並以在地藍染布及燈光呈現森林中的光影，讓民眾一入店內就有「一秒到山林」歸屬感，在這裡還可以買到搶手的「奇幻之森」月曆與桌曆。
有別於一般農會超市的陳設，高雄美濃的農會超市在2021年翻修改造，從天花板、牆面一直到貨架全面使用國產材，從視覺、觸覺甚至是嗅覺都充盈著滿滿的木頭香氣，讓購物的過程更加療癒，改裝後的超市變時尚也很未來。除農產品販售，貨架上也看的到可愛的食蟹獴抱枕、拼圖、積木、黃荊香露、精油按摩棒組及小花蔓澤蘭防蚊液等滿滿森林系的限量商品。
林業保育署屏東分署表示，除走入森林感受滿滿大自然外，也可以到屏東來林小舖及高雄美濃農會未來超市將山林製造選品帶回家，113年1月31日前將您與選物的合照，上傳林業保育署臉書粉專，就有機會獲新研發的黃荊精油溫熱眼罩一盒，體驗南島舒活的療癒生活。
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