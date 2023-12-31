鳳山車站車位不足 議員：逼市民違停

高雄鳳山火車站「空中鳳城」明年3月完工，是首座結合電影院、百貨、運動中心及青創空間的四合一車站。民眾抱怨車站現有停車空間不足，臨停車位距離太遠，被逼違規。交通局表示，鳳山車站外有5處民營停車場，周遭另有3處土地規畫中，可再增小型車位266格。台鐵說，周邊圍欄拆除後，再做規畫。

鳳山火車站設250個汽車停車位、650個機車位。民眾抱怨，車站外道路都畫設紅線，路邊是計程車排班站，臨時停車接送不方便。曹公里長曾齡瑩也發現，火車站右側有6格臨停車位，標示不清且有段距離，接送民眾大都圖方便，直接在站前違規臨停。

市議員李雅靜指出，坐火車時間急迫，要從外圍遠處一路跑進站內，相當不便，更遑論行動不便長者或身障人士，「根本是逼我們違規」，建議周遭閒置空間改立體式停車位。