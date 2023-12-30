國產火雞肉美味登陸高雄 邀請民眾嚐鮮
為了推廣讓更多民眾瞭解火雞肉的優質新鮮美味，中華民國養火雞協會今天下午在高雄漢神巨蛋戶外廣場舉辦「最火新雞-國產火雞推廣嘉年華」活動，現場規劃限量烤火雞肉試吃、有獎問答、養火雞協會粉絲頁按讚送火雞肉鬆餐包，以及趣味闖關拿好禮等活動，並請到曾赴紐約參加街舞大賽的專業舞者林建廷，擔任火雞肉活動推廣的開場舞演出嘉賓，讓提起火雞肉便想到嘉義火雞肉飯的民眾更加深國產火雞肉印象。
中華民國養火雞協會理事長顏高進表示，國產火雞肉富含營養，新鮮美味，相當適合歲末年終佳節聚餐時，與親朋好友一起享用，尤其國產火雞肉，富含多樣營養元素，新鮮多汁、肉質美味細緻富有彈勁，關鍵秘訣在於「在地生產、在地消費」的低食物里程優勢，讓火雞肉以低溫冷藏保鮮方式直接供應給消費者，不需經過重複冷凍、解凍的過程，也因此火雞肉的肉質在品嚐上更加鮮嫩多汁。本次在高雄進行的火雞肉推廣，也特別邀請高雄翰品酒店的主廚，經過特殊秘方製作的限量烤火雞肉，並於整點開放現場民眾試吃，讓民眾來感受國產火雞肉的鮮嫩美味。
歲末年終，又來到了歡樂聚餐的高峰期，今年全民有感物價飆漲，消費者對於「吃」這件事也有了全新的觀感，除了在乎食品的營養與健康，食品本身的成本與性價比也被納入考量範圍，因此「平價營養」的健康食材，日益受到國人重視，成為家家戶戶餐桌上的新寵。
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