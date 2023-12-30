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攜手台泥活化舊廠區 高市打造柴山綠色生態廊道

中央社／ 高雄30日電
高雄市長陳其邁今天透過新聞稿感謝台泥公司出借土地，與市府合作，實現城市內老舊重工業廠區活化。聯合新聞網資料照／記者徐如宜攝影
高雄市長陳其邁今天透過新聞稿感謝台泥公司出借土地，與市府合作，實現城市內老舊重工業廠區活化。聯合新聞網資料照／記者徐如宜攝影

為活化閒置空間提升環境品質，高市府於台泥鼓山預拌廠舊址，興建登山口停車場及連接柴山登山步道，是距輕軌沿線站點最近登山口，提供民眾更便利登山路線，步道將於31日啟用。

高雄市長陳其邁今天透過新聞稿感謝台泥公司出借土地，與市府合作，實現城市內老舊重工業廠區活化，提升鼓山內惟地區周邊整體環境品質，並串聯愛河與柴山生態廊道。

陳其邁表示，台泥鼓山預拌廠歷經民國107年遷廠、110年拆除製程設備後，廠址空地即閒置至今。近年隨市府在鼓山內惟地區投入經費打造高雄圳沿岸景觀步道、柴山滯洪池公園及輕軌鼓山站等公共建設，廠址所在地理位置成為民眾親近柴山休憩與自然生態廊道重要串聯節點。

市府經歷多次協商說服台泥出借土地，進行場域活化改造，實現城市內老舊工業廠區活化，提升鼓山內惟地區周邊整體環境品質，串聯起愛河與柴山生態廊道，這也是繼柴山滯洪池公園後，台泥再次出借土地提供市政建設。

環保局長張瑞琿說，新設登山步道是距離輕軌站最近登山口，建議可搭乘輕軌在C18鼓山站下車後，可沿高雄圳河岸景觀步道前往台泥鼓山廠登山入口，欣賞沿途景色，落實減碳低污染淨零綠生活型態。

高雄市環保局環境衛生管理科表示，柴山是高雄市民假日休憩登山與接近大自然熱門景點，這次完成登山口停車場興建，停車場總計221格汽車停車位、187格機車停車位；鼓山三路東側也正興建另處停車場，規劃10個大客車停車位、234格汽車停車位，以及211格機車停車位，預計農曆年前啟用。

柴山 車位 輕軌

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