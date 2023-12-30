好康照過來！高市多項福利元旦上路

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聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
明年元旦，高雄市包括提高生育補助、孕婦產檢乘車券延長、放寬生育津貼對象及申請期限友善育兒家庭、敬老社福點數加碼並擴大使用範圍政策上路。記者王昭月／翻攝
明年元旦，高雄市包括提高生育補助、孕婦產檢乘車券延長、放寬生育津貼對象及申請期限友善育兒家庭、敬老社福點數加碼並擴大使用範圍政策上路。記者王昭月／翻攝

明年元旦高雄市多項新制上路，包括提高生育補助、孕婦產檢乘車券延長、放寬生育津貼對象及申請期限友善育兒家庭、敬老社福點數加碼並擴大使用範圍等。此外基本工資明年也將調漲至2萬7470元。

高雄市政府表示，為減輕家庭托育負擔，明年起提高托育補助額度，送公托家園，公共化托育，每月補助7000元；送準公私托、保母，準公共托育，每月補助1萬3000元。

設籍高雄或與設籍高雄市民結婚的孕婦可領取28張婦產檢乘車券，每張180元，合計5040元。原車券使用至分娩後即不得使用，元旦起可延長使用至新生寶寶滿6個月。

「生育津貼申請對象也放寬，並延長發放期限」，高市府指出，申請對象新增同婚繼親家庭及特殊情形經主管機關專案核准者；另申請期限由現行新生兒出生日起6個月內，延長為1年，目前正進行法制程序，將自發布日施行。

不只婦幼福利增加，高雄敬老卡除啊免費搭高雄市公共車船、輕軌外，明年起再加碼給予每年1200點社福點數（1點1元），點數內搭高雄捷運都免費，搭特約計程車，每趟次可扣抵50點（元）；滿65歲長輩及55歲原住民，可於生日當月第一個工作日提前申辦。

另博愛卡自元月起也擴大使用範圍，由每月100段次調為每月900點社福點數，原先可搭公共車船、高雄輕軌、特約無障礙計程車，元旦起新增乘捷運及特約一般計程車優惠。

高市府另提醒，中央已公布，明年元旦起基本工資月薪調升為2萬7470元，基本工資時薪則修正為183元。

托育 元旦 高雄市

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