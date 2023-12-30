高雄跨年晚會將施放240秒亞灣花火 最佳觀賞地點曝光

高雄跨年晚會明晚在夢時代登場，除有大卡司獻唱，且將施放240秒亞灣跨年花火，時間更長，規模更大，最佳觀賞地點是時代大道、中華五路人行道、金鞏橋、時代公園及前鎮之星5處，因應活動彩排及演出，今、明兩天周邊將採三階段交管，高雄市政府籲粉絲多搭捷運來。

高雄跨年晚會明晚將登場，今年最大亮點是舞台左右兩側LED首度採直式螢幕，拉近粉絲與偶向的距離，並結合燈光、特效呈現科技時尚感，另滅火器Fire EX.、康士坦的變化球、大象體操與「樂團興奮波」冠軍「NeaR Band 你家附近的阿伯」等樂團將帶來如音樂祭般的音樂盛宴。

高市府更預告，這是饒舌天團玖壹壹出道首次在高雄跨年，將帶樂團演出在YouTube破億點擊的神曲，還另有風主演的電影「請問，還有那裡需要加強」主題曲「一生只督妳一人」，與粉絲嗨唱。

跨年重頭戲將施放240秒亞灣跨年花火，最大8吋、超過7千發，比去年施放時間更長、規模更大，最佳觀賞點有時代大道、中華五路人行道、金鞏橋、時代公園及前鎮之星等，為民眾安全，今早8點後禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍。

為迎接跨年，夢時代明年下午3點到2024年元旦1點半，周邊道路將實施三階段交通管制，復興三路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西、成功二路（含）以東區域，建議行經周邊路線提早規劃改道。